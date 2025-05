O Agnieszce Kaczorowskiej mówi się ostatnimi czasy naprawdę sporo. Najpierw przyczyniły się do tego prywatne zawirowania, a później jej udział w "Tańcu z gwiazdami", do którego zresztą powróciła po wieloletniej przerwie. Nie kryła z tego powodu zachwytu, przyznając, że stęskniła się za tamtejszym parkietem. Czy zatem zobaczymy ją w kolejnej odsłonie show już jesienią?

Agnieszka Kaczorowska nie wróci do "Tańca z gwiazdami"?

W 16. edycji "Tańca z gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska zatańczyła w parze z Filipem Gurłaczem. Duet od razu zyskał sympatię odbiorców, a momentami nawet podejrzewano ich o romans. Ostatecznie jednak to nieprawdopodobne zgranie na parkiecie pozwoliło im dotrzeć do wielkiego finału. W ostatnim odcinku zmierzyli się z Marysią Jeleniewską i Jackiem Jeschke, którzy zgarnęli Kryształową Kulę.

Kaczorowska nie kryła, że zawiodła się werdyktem, co zresztą wywołało niemałą aferę w mediach. Czy mimo to chciałaby powrócić do show w kolejnej edycji? W rozmowie z naszym reporterem przyznała, że udział w "Tańcu gwiazdami" kosztował ją sporo wysiłku i wciąż czuje się zmęczona.

Nadal jestem zmęczona. Chcę podejmować swoje decyzje... tak ważne i które zabierają ci jakiś kawałek życia, którym się poświęcasz. Bo ja nie umiem robić czegoś na 50 czy 80 %. Tylko na 100 i 150 %

Czy zatem widzi się w wiosennej edycji tanecznego show?

Agnieszka Kaczorowska

