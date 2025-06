Po rozstaniu z Maciejem Pelą, Agnieszka Kaczorowska rozpoczęła nowy etap w swoim życiu, skupiając się na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa dla siebie oraz swoich córek. Aktorka i tancerka podjęła decyzję o budowie wymarzonego domu, który ma stać się ciepłym i spokojnym azylem dla niej i jej dzieci. W rozmowie z Party.pl podkreśliła, że nie robi rzeczy na pół gwizdka i wszystko planuje z myślą o rodzinie oraz nowym etapie w życiu.

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wywołało niemałe emocje w polskim show-biznesie. W końcu przez sześć lat uchodzili za idealną parę. Teraz są w trakcie rozwodu, a po rozstaniu z Maciejem Pelą, Agnieszka Kaczorowska opuściła ich wspólny dom. Choć przeprowadzka była dużą zmianą, to teraz aktorka skupia się na stabilizacji i zapewnieniu spokoju dzieciom. Okazuje się, że ma też w planach budowę domu:

Ja nie robię rzeczy na pół gwizdka. To jest miejsce, w którym chcę mieć swój dom dla mnie i dla dziewczynek, miejsce pełne spokoju, miłości, takie dokładnie jak lubię

Ja nie robię rzeczy na pół gwizdka. To jest miejsce, w którym chcę mieć swój dom dla mnie i dla dziewczynek, miejsce pełne spokoju, miłości, takie dokładnie jak lubię

Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Bartoszem Sekleckim z Party.pl poruszyła temat rewolucji w swoim życiu po rozstaniu. Okazuje się, że przed nią intensywny czas, w którym musi pozamykać wiele spraw:

Chciałabym posprzątać trochę bałagan, który mam i nie mówię tu o bałaganie fizycznym. Jest dużo spraw, które muszę załatwić, zrobić, które, kiedy masz taki intensywny czas zawodowy, to odkładasz na później po prostu. (..) Są sprawy, które muszę podokańczać, pozamykać, posprzątać dla takiego komfortu życia po prostu.

Chciałabym posprzątać trochę bałagan, który mam i nie mówię tu o bałaganie fizycznym. Jest dużo spraw, które muszę załatwić, zrobić, które, kiedy masz taki intensywny czas zawodowy, to odkładasz na później po prostu. (..) Są sprawy, które muszę podokańczać, pozamykać, posprzątać dla takiego komfortu życia po prostu.

A o czym marzy gwiazda serialu "Klan"? Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska ma jeszcze sporo marzeń zarówno prywatnych, jak i zawodowych i niektóre z nich już zaczęła realizować, a chodzi o nowe miejsce do życia: