Rzadko w największych mediach tak wiele uwagi poświęca się spektaklowi teatralnemu, ale o "Grze" zrobiło się głośno jeszcze przed premierą. Wszystko dlatego, że w sztuce występuje Julia Wieniawa. Celebrytka często mówiła w mediach o przygotowaniach pod okiem profesora łódzkiej filmówki, Adama Woronowicza. Nie ukrywała, że towarzyszyła jej trema i okres prób był wymagającym czasem. Co o jej umiejętnościach sądzi aktor?

Reklama

Adam Woronowicz zaskoczony przygotowaniem Julii Wieniawy

Oficjalna premiera sztuki z Adamem Woronowiczem i Julią Wieniawą miała premierę 9 lutego. Na wydarzeniu w Garnizonie Sztuki pojawiło się sporo znanych osobistości, by zobaczyć, jak młoda gwiazda i doświadczony aktor poradzili sobie na scenie. Obecność Julii Wieniawy w teatrze było zaskoczeniem, dla osób, które kojarzą ją przede wszystkim z seriali oraz śpiewania piosenek.

Nasza reporterka zapytała Adama Woronowicza, jak ocenia umiejętności swojej młodszej koleżanki. Aktor przyznał, że influencerka mocno go zaskoczyła już na pierwszej próbie.

Ona mnie zaskoczyła tym, że ona przyszła na pierwszą próbę z nauczonym tekstem na pamięć. Dla mnie to był szok, bo nigdy nie zrobiłem tego żadnemu reżyserowi ani twórcy. Nigdy się nie uczyłem tekstu na pamięć na pierwszą próbę, a ona to umiała — powiedział Adam Woronowicz.

Amator, bo ona jest tak postrzegana, ponieważ nie kończyła żadnej szkoły, grając z zawodowcami, często i gęsto zdarza się, że nie zna tekstu — dodał.

Aktor podkreślił też, że stara się wspierać Julię Wieniawę i z przyjemnością obserwuje jej rozwój, a także zachęca ją do podejmowania większego ryzyka na scenie.

Starałem się nie być wujkiem dobrą radą, wujkiem mistrzem, tak zwanym starszym partnerem... — stwierdził Adam Woronowicz.

Zobacz także: Ujawniono zarobki Julii Wieniawy! Ta kwota przyprawia o zawrót głowy

Reklama

Nie wszyscy są fanami aktorskiego talentu Julii Wieniawy. Tomasz Schuchardt, który niedawno zagrał w filmie "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka, w przeszłości stwierdził, że "Julia nie jest aktorką. Jest celebrytką. Przez to, że ma mocno rozbudowane media społecznościowe, to jest chętnie zapraszana do produkcji filmowych". Warto przypomnieć, że niedługo Julia Wieniawa zadebiutuje jako jurorka w "Mam talent".