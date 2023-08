Małgorzata Foremniak wspaniale odnalazła się w roli jurorki "Mam talent". Widzowie uwielbiają aktorkę w show, ponieważ nikt inny nie jest tak otwarty i ciekawy nawet najbardziej kontrowersyjnych występów uczestników. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby podczas odcinka show zabrakło któregokolwiek z członków jury. Co się stało, że Małgorzata Foremniak nie pojawiła się na nagraniach? Małgorzata Foremniak nie przyszła na nagrania "Mam Talent"! Małgorzata Foremniak zasiada w jury razem z Agnieszką Chylińską i Jankiem Klimentem, który wstąpił w szeregi jurorów "Mam talent" zamiast Agustina Egurroli. Janek Kliment wspaniale odnalazł się w nowej roli i razem ze współjurorkami stanowią bardzo udane trio! Aktualnie widzowie mogą oglądać odcinki, które były nagrywane latem i to właśnie wtedy po raz pierwszy Małgorzata Foremniak nie była obecna na planie zdjęciowym. Co ciekawe, prowadzący, Marcin Prokop i Michał Kempa tuż przed odcinkiem mieli zażartować: Było ich trzech, a zostało dwóch. Okazuje się, że prowadzący nawiązują tutaj do nieobecności Małgorzaty Foremniak. Taka rzecz nie zdarza się zbyt często, więc możemy się domyślić, że absencja aktorki była spowodowana czymś poważnym. Portal plejada.pl poinformował, że Małgorzata Foremniak prawdopodobnie otrzymała wówczas pozytywny wynik na obecność koronawirusa, jednak nikt tych informacji nie potwierdził. Na szczęście widać, że aktorka nie boryka się z problemami zdrowotnymi. Gwiazda jak zawsze jest bardzo zapracowana, a na swoim Instagramie, chętnie dzieli się swoją codziennością. Małgorzata Foremniak pochwaliła się ostatnio zdjęciem zrobionym po spektaklu. Nie wiadomo więc, dlaczego tak naprawdę aktorki nie było na planie " Mam talent ", możemy się jednak...