Choć od pierwszych doniesień o romansie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana minęło dopiero pół roku, para już stała się najgorętszym tematem w show-biznesie, a ich zaręczyny i ślub od dłuższego czasu są przedmiotami licznych spekulacji. Perfekcyjna w końcu sama zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i uczyniła to w iście gwiazdorskim stylu. Przypomnijmy: Rozenek gwiazdą "Project Runway". Przez przypadek wyjawiła tajemnicę związku z Radkiem

Wyznanie Rozenek nie pozostawiło też wątpliwości co do tego, że zakochani zamierzają się pobrać. Pierwsze szczegóły uroczystości ślubnej opublikował właśnie najnowszy numer "Party". Jak donosi magazyn, Rozenek i Majdan zamierzają pobrać się w przyszłym roku - wiosną lub latem. Para planowała początkowo bardzo cichy i skromny ślub, ale po dłuższym namyśle zmieniła zdanie, zastanawia się też nad ceremonią za granicą. Co ciekawe, Małgorzata prawdopodobnie nie założy sukni ślubnej od któregoś ze znanych projektantów. Jedno jest pewne - o tym wydarzeniu będziemy mówić jeszcze długo po jego zakończeniu.

Oni świata poza sobą nie widzą i są przekonani, że chcą spędzić życie razem. Jest duża szansa, że Gosia sama zaprojektuje ślubną kreację. Nie będzie eksperymentować, o fryzurę i makijaż zadbają osoby, które współpracują z nią na co dzień, bo Gośka ma do nich ogromne zaufanie. A przyjęcie na pewno będzie perfekcyjne! - zapewnia w rozmowie z "Party" znajoma Rozenek.

W perfekcyjność ślubu Rozenek i Majdana nie wątpimy. To będzie jedno z największych wydarzeń medialnych w ostatnich latach?

