Przygotowania do najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" ruszyły pełną parą. Produkcja od kilku tygodni ujawnia nazwiska gwiazd, które wezmą udział w osiemnastym sezonie show Polsatu. Wiadomo, że do programu wróciła Hanna Żudziewicz, która teraz zaskoczyła nagraniem z sali treningowej. Poznała już gwiazdora, z którym zatańczy.

Hanna Żudziewicz i jej partner już trenują do "Tańca z Gwiazdami"

Osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami". Wiadomo już, że w programie ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów tancerkę. Zaledwie kilka tygodni temu Hanna Żudziewicz podzieliła się radosną nowiną ogłaszając powrót do "Tańca z Gwiazdami". Z kim stworzy pare w osiemnastej edycji show? Tego produkcja do tej pory oficjalnie nie ujawniła, ale już dziś wiadomo, że Hanna Żudziewicz poznała gwiazdora, z którym będzie występować. Okazuje się, że podczas pierwszego spotkania dostała od niego piękny bukiet kwiatów.

Za chwilę pierwszy trening z moją gwiazdą, a takie kwiatki dostałam od swojego partnera na zapoznaniu Hanna Żudziewicz napisała podczas relacji na InstaStories.

Po chwili Hanna Żudziewicz pokazała nagranie z sali treningowej. I chociaz nie pokazała swojego partnera to mogliśmy usłyszeć, jaki taniec polubił. Okazuje się, że po pierwszym treningu jest to jive.

Kto zatańczy w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" odkryła już całkiem sporo kart przed startem osiemnastej edycji. Wiadomo już, że o Kryształową Kulę tym razem będą walczyć m.in. Paulina Gałązka, Magdalena Boczarska, Mateusz Pawłowski, Gamou Fall, Małgorzata Potocka i Emilia Komarnicka.

Niedawno portal Pudelek podał nieoficjalną listę par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", według której Gamou Fall zatańczy z Hanną Żudziewicz. Myślicie, że sprawdzą się medialne ustalenia?

Zobacz także: