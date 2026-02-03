Ruszyła sprzedaż biletów na "Taniec z Gwiazdami". Rozpętała się afera
Fani tanecznego show w końcu się doczekali! Produkcja „Tańca z gwiazdami” ogłosiła start sprzedaży biletów na widownię. Jednak entuzjazm szybko zamienił się w rozgoryczenie. Fani nie mogą tego pojąć: "Jedna wielka porażka".
Nadchodzi długo wyczekiwana 18. edycja programu "Taniec z gwiazdami", której premierę zaplanowano na 1 marca 2026 roku. Emisja odbędzie się tradycyjnie na antenie stacji Polsat. Produkcja już teraz zaczęła ujawniać informacje dotyczące show, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród fanów.
"Taniec z gwiazdami" cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda kolejna edycja przyciąga przed telewizory miliony widzów. Nic dziwnego, że nowa odsłona programu budzi duże emocje - tym bardziej, że ogłoszono długo oczekiwany start sprzedaży biletów dla widzów. Nagle w sieci wybuchła afera
Ile kosztują bilety na "Taniec z Gwiazdami"?
Produkcja programu poinformowała, że sprzedaż biletów na widownię ruszy 3 lutego 2026 roku o godzinie 10:00. Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych formatu i natychmiast wzbudziła poruszenie wśród fanów.
Każdy, kto chciałby zobaczyć "Taniec z gwiazdami" na żywo i poczuć atmosferę wielkiego show, mógł nabyć wejściówkę poprzez stronę internetową tzg.polsat.pl. Zainteresowanie wydarzeniem, jak co sezon, jest ogromne.
Ceny biletów na "Taniec z Gwiazdami" mogą zaskoczyć. Pojedyncza wejściówka na wybrany odcinek kosztuje 316 zł. Jeszcze droższe są bilety na odcinek finałowy - trzeba zapłacić aż 421 zł za osobę.
Afera ws. sprzedaży biletów na "Taniec z Gwiazdami"
Najwierniejsi fani "Tańca z Gwiazdami" pilnie wyczekiwali startu sprzedaży biletów na odcinki. Niestety okazało się, że pula dostępnych biletów rozeszła się błyskawicznie, nie wszyscy zdążyli nabyć upragnioną wejściówkę, chociaż weszli na stronę z biletami równo o 10:00, kiedy miała ruszyć oficjalna sprzedaż:
W sieci pojawiły się komentarze:
Możliwe, że bilety rozeszły się w 1 min? Byłam ciągle na stronie… i nagle ich nie było :/
Trochę słabo.. mam nadzieję że będzie druga pula. Bilet w koszyku a przy przejściu dalej do dokonania płatności bilet anulowany. Godzina 10:01
Miałem tak samo
To jest nie do pojęcia! 2 minuty mam w koszyku i nie mogę kupić! Żart po prostu
Jedna wielka porażka. Po minucie nie ma biletów. Z koleżanką próbowałyśmy kupić o równej 10, bilety wybrane i po sekundzie wyprzedane. Czyżby to ustawka i bilety dla influ lub znajomych?
To nie pierwsza taka sytuacja wokół kupna biletów na "Taniec z Gwiazdami". W poprzednim sezonie wejściówki również rozeszły się z prędkością światła.
Kto w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?
Produkcja ujawniła już 11 uczestników nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród gwiazd, które pojawią się na parkiecie, znaleźli się:
- Mateusz Pawłowski
- Małgorzata Potocka
- Piotr Kędzierski
- Gamou Fall
- Magda Boczarska
- Emilia Komarnicka
- Paulina Gałązka
- Kamil Nożyński
- Natalia Karczmarczyk
- Kacper Porębski
- Izabella Miko
Według medialnych doniesień ostatnim uczestnikiem programu ma być Sebastian Fabijański. Informacja ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez produkcję.
