Nadchodzi długo wyczekiwana 18. edycja programu "Taniec z gwiazdami", której premierę zaplanowano na 1 marca 2026 roku. Emisja odbędzie się tradycyjnie na antenie stacji Polsat. Produkcja już teraz zaczęła ujawniać informacje dotyczące show, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród fanów.

"Taniec z gwiazdami" cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda kolejna edycja przyciąga przed telewizory miliony widzów. Nic dziwnego, że nowa odsłona programu budzi duże emocje - tym bardziej, że ogłoszono długo oczekiwany start sprzedaży biletów dla widzów. Nagle w sieci wybuchła afera

Ile kosztują bilety na "Taniec z Gwiazdami"?

Produkcja programu poinformowała, że sprzedaż biletów na widownię ruszy 3 lutego 2026 roku o godzinie 10:00. Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych formatu i natychmiast wzbudziła poruszenie wśród fanów.

Każdy, kto chciałby zobaczyć "Taniec z gwiazdami" na żywo i poczuć atmosferę wielkiego show, mógł nabyć wejściówkę poprzez stronę internetową tzg.polsat.pl. Zainteresowanie wydarzeniem, jak co sezon, jest ogromne.

Ceny biletów na "Taniec z Gwiazdami" mogą zaskoczyć. Pojedyncza wejściówka na wybrany odcinek kosztuje 316 zł. Jeszcze droższe są bilety na odcinek finałowy - trzeba zapłacić aż 421 zł za osobę.

Afera ws. sprzedaży biletów na "Taniec z Gwiazdami"

Najwierniejsi fani "Tańca z Gwiazdami" pilnie wyczekiwali startu sprzedaży biletów na odcinki. Niestety okazało się, że pula dostępnych biletów rozeszła się błyskawicznie, nie wszyscy zdążyli nabyć upragnioną wejściówkę, chociaż weszli na stronę z biletami równo o 10:00, kiedy miała ruszyć oficjalna sprzedaż:

W sieci pojawiły się komentarze:

Możliwe, że bilety rozeszły się w 1 min? Byłam ciągle na stronie… i nagle ich nie było :/

Trochę słabo.. mam nadzieję że będzie druga pula. Bilet w koszyku a przy przejściu dalej do dokonania płatności bilet anulowany. Godzina 10:01

Miałem tak samo

To jest nie do pojęcia! 2 minuty mam w koszyku i nie mogę kupić! Żart po prostu

Jedna wielka porażka. Po minucie nie ma biletów. Z koleżanką próbowałyśmy kupić o równej 10, bilety wybrane i po sekundzie wyprzedane. Czyżby to ustawka i bilety dla influ lub znajomych? pisali rozgoryczeni fani.

To nie pierwsza taka sytuacja wokół kupna biletów na "Taniec z Gwiazdami". W poprzednim sezonie wejściówki również rozeszły się z prędkością światła.

Kto w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Produkcja ujawniła już 11 uczestników nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród gwiazd, które pojawią się na parkiecie, znaleźli się:

Mateusz Pawłowski

Małgorzata Potocka

Piotr Kędzierski

Gamou Fall

Magda Boczarska

Emilia Komarnicka

Paulina Gałązka

Kamil Nożyński

Natalia Karczmarczyk

Kacper Porębski

Izabella Miko

Według medialnych doniesień ostatnim uczestnikiem programu ma być Sebastian Fabijański. Informacja ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez produkcję.

