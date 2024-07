Żora Korolyov i Karolina Gorczyca zdradzili, że treningi do drugiego odcinka nie szły im najlepiej. Para przygotowywała cha-chę. Okazuje się jednak, że nie wszystko szło po ich myśli... Przed kamerą Party.pl opowiedzieli o tym, co było najtrudniejsze podczas prób do występu w "Tańcu z Gwiazdami".

Jesteśmy gotowi na 80%. To jest mój najgorszy wynik, jeżeli chodzi o wszystkie poprzednie edycje, w których brałem udział. Myślę, że głównie popełniłem błąd choreograficzny troszeczkę na początku. Troszeczkę za ambitnie pojechałem, gdzie Karolina nie czuła tych figur - powiedział Żora Korolyov.

A co na to Karolina Gorczyca? Obejrzyjcie wideo!

Żora Korolyov i Karolina Gorczyca mieli pewne problemy z przygotowaniem do drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami".

Czy Karolinie uda się zabłysnąć na parkiecie?