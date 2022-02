"Żony Miami": Aneta Glam pokazała się bez makijażu i przed operacjami plastycznymi

Aneta Glam z "Żon Miami" pochwaliła się zdjęciami z przeszłości. Fani gwiazdy Player.pl, mogą zobaczyć, jak wyglądała nim spełnił się jej amerykański sen i zdecydowała się na operacje plastyczne. Gwiazda "Żon Miami" z radością podzieliła się fotografiami sprzed lat. Poznalibyście ją?

"Żony Miami": Aneta Glam zmieniła się nie do poznania!

Aneta Glam zawsze z sentymentem wraca do czasów swojego dzieciństwa, chociaż wówczas nie żyła tak luksusowo jak obecnie. "Żona Miami" kilkukrotnie wspominała już, że nie zawsze miała pieniądze, a wszystko to, co ma teraz, jest zasługą ciężkiej pracy zarówno jej jak i jej męża. Małżonkowie pozwalają sobie na wszystkie przyjemności, na które w przeszłości nie mieli pieniędzy, dlatego szampan wszedł na stałe do ich menu.

Aneta Glam z "Żon Miami" szczerze opowiada o swoich operacjach plastycznych. Nie wstydzi się, że zdecydowała się na poprawki. Wybrała m. in. powiększenie biustu czy modelowanie ust. Aktualnie jest zadowolona ze swojego wyglądu, jednak podkreśla, że jest wiele zabiegów, na które by się nie zdecydowała. Widzowie zastanawiali się, jak ich ulubienica z "Żon Miami" wyglądała w przeszłości. Aneta Glam postanowiła podzielić się kilkoma zdjęciami z młodości.

Aneta Glam w programie wspomniała, że mieszkając w Polsce, była biedna, a Stany Zjednoczone były jej marzeniem. Jak tylko dorosła postanowiła spełnić swój amerykański sen i teraz może pławić się w luksusie, pić szampana i pływać drogimi jachtami. Dzieciństwo wspomina dobrze, ponieważ rodzice starali się, aby niczego jej w życiu nie brakowało. Na InstaStories celebrytki pojawiły się niepublikowane dotąd zdjęcia z dzieciństwa.

- Z babcią, ciocią, siostrami i braćmi ciotecznymi. - podpisała jedno ze zdjęć.

Aneta Glam wspomniała swoje dzieciństwo które, choć biedne było dla niej szczęśliwe. Jako mała dziewczynka dużo czasu spędzała na wsi, gdzie razem z rodziną mieli mnóstwo frajdy.

Zdjęcie ze wsi, gdzie spędziłam dzieciństwo. Nie jeździłam wtedy rolsem ani mercedesem, ale traktorem URSUS - napisała Aneta Glam.

Modelka często wraca pamięcią do przeszłości, ale jednocześnie cieszy się z tego, co ma teraz.