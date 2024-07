Już w najbliższy wtorek emisja 3. odcinka show "Agent-Gwiazdy". Przypominamy, że w ostatnim odcinku z programu odpadła Agnieszka Rylik, która najgorzej wypadła w teście dotyczącym agenta. Gwiazda dzień po emisji odcinka, w którym widzieliśmy, jak żegna się z show, pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o kulisach show oraz zdradziła, że jej zdaniem tytułowym agentem jest... kobieta. Co wydarzy się w 3. odcinku show "Agent"?

Zwiastun 3. odcinka Agent-Gwiazdy - uczestnicy źli na Mateusza Magę

Od pierwszego odcinka duże kontrowersje w programie wzbudza Alan Andersz, który nie zdobył sympatii u większości widzów oraz Tomasz Niecik, który z kolei nie jest zbyt lubiany przez uczestników show. W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak uczestnicy naśmiewali się z niego i próbowali go wkręcić. Niecik jednak nie przejmuje się, a co ważne - widzowie go uwielbiają! Po 2. odcinku na profilu programu TVN na Facebooku pojawiło się mnóstwo głosów, że Niecik jest jedynym szczerym i sympatycznym uczestnikiem tej edycji. Fani dużo też miejsca poświęcili ocenie udziału w show Mateusza Magi, który ich zdaniem nie nadaje się do tego programu, bo wszystkiego się boi. Co wydarzy się w 3. odcinku programu "Agent-Gwiazdy"? Zobaczcie zwiastun! Jego bohaterem jest właśnie Mateusz Maga!

