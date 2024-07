"Taniec z gwiazdami" to obecnie najpopularniejsze show taneczne w Polsce. Program otworzył drzwi do kariery nie tylko początkującym gwiazdom, które spróbowały swoich sił na parkiecie, ale przede wszystkim też tancerzom, bo dziś Rafał Maserak, Edyta Herbuś czy Stefano Terrazzino, to jedne z najpopularniejszych osób z Polsce. Naszej kamerze udało się dostać za kulisy show Polsatu!

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" z show pożegnali się Kamil Mokrzycki i Walerija Żurawlewa. Jak w każdym odcinku show, nie zabrakło wielkich emocji i pięknych kreacji. Zachwyciła nas Paulina Sykut, której ciąża zdecydowanie służy, ale nie możemy też doczekać się, żeby w końcu zobaczyć brzuszek prezenterki, bo na razie nie jest widoczny! Co działo się za kulisami? Zobaczcie w naszym materiale wideo!

Kulisy show Taniec z gwiazdami

Paulina Sykut przed wejściem na wizję

Olga Kalicka robi sobie zdjęcia z fanami