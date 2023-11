Chyba każdy z nas dostrzegł brak Mallu na ostatniej, najważniejszej Pandorze siódmej edycji "Hotelu Paradise". Dlaczego nie było jej wtedy u boku Marvina? Ulubienica fanów zabrała głos i za sprawą Instagrama wyjaśniła, co wówczas zaszło.

Na ten moment czekało wielu z nas - siódma edycja kontrowersyjnego show TVN-u dobiega końca. Im bliżej finału, tym więcej niespodziewanych zwrotów akcji i wielkich emocji. Ostatnio faworyci "Hotelu Paradise 7" odpadli tuż przed finałem. Wówczas Roch zalał się łzami i nie ukrywał swojego smutku po stracie Krzysztofa i Tori. Jednak kiedy trzy finałowe pary zostały wyłonione, wszyscy czekali już tylko na jedno - Uber Pandorę.

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Oliwia pokazała się w sukni ślubnej. Coś nas ominęło? | Party.pl

Zgodnie z tradycją "Hotelu Paradise", uczestnicy, którzy znaleźli się w tygodniu finałowym, muszą stanąć w obliczu lawiny niewygodnych pytań. Żeby tego było mało, te zadawane są przez byłych mieszkańców rajskiego hotelu. W minionym odcinku show na szklanym ekranie ponownie zobaczyliśmy więc swoich ulubieńców z sezonu. Pośród nich jednak zabrakło jednej osoby - Mallu. Skąd jej nieobecność?

Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Wojtek spotyka się z finalistką innej edycji?

Uczestniczka wyjaśniła to za sprawą Instagrama:

Hejka kochani, pytacie się wszyscy, dlaczego nie było mnie na Pandorze. No i wiele osób tak naprawdę ma racje, że zrezygnowałam z brania udziału w programie, więc jednoznaczne trochę było z tym, że no jakby decydując się, że odchodzę z programu, to odchodzę z niego całkowicie, dlatego też się nie pojawiłam na Pandorze.

wyznała.