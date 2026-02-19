Znamy nowego uczestnika "Twoja twarz brzmi znajomo"! To uwielbiany artysta
To już oficjalne. Kolejne nazwisko uczestnika programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zostało ujawnione przez produkcję Polsatu! Na scenie pojawi się uznany artysta, którego hity nuci cała Polska.
Najnowsza edycja programu Twoja twarz brzmi znajomo już teraz mocno emocjonuje widzów. Producenci show rozpoczęli stopniowe ujawnianie nazwisk kolejnych uczestników programu. Już teraz ogłoszono kolejne nazwisko słynnego artysty, który zawalczy o zwycięstwo w kultowym show. Zobaczcie kogo będziemy mogli obejrzeć w muzycznym hicie Polsatu.
Gabriel Fleszar wystąpi w "Twoja twarz brzmi znajomo"! Produkcja potwierdziła
To już oficjalne. Gabriel Fleszar wystąpi w kolejnej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Produkcja Polsat właśnie potwierdziła te doniesienia. Niedawno producenci potwierdzili również udział Idy Nowakowskiej w programie. Dla celebrytów będzie to debiut w takim formacie.
Gabriel Fleszar, znany z hitu "Kroplą deszczu", występował już w jednej z produkcji Polsatu: "Śpiewajmy razem. All Together Now", jednak teraz staje przed zupełnie nowym wyzwaniem. Sam Gabriel opublikował na swoim Instagramie post, w którym nie ukrywa emocji związanych z nową przygodą.
Jesień: Here I come (nadchodzę)! Hokka Hey!
Internauci zachwyceni udziałem Gabriela Fleszara w "Twoja twarz brzmi znajomo"
Pod postem Gabriel Fleszar nie zabrakło szczerej ekscytacji internautów. Widzowie z entuzjazmem pisali, że nie mogą się już doczekać kolejnej edycji programu z udziałem wokalisty.
Brawo!!! Trzymam kciuki!!!
Ale super! Będę oglądać!
Kim jest Gabriel Fleszar? Nowy uczestnik "Twoja twarz brzmi znajomo"
Gabriel Fleszar to polski wokalista, autor tekstów i kompozytor, który największą popularność zdobył na przełomie lat 90. i 2000. Rozpoznawalność przyniósł mu przebój "Kroplą deszczu", który stał się jednym z najczęściej emitowanych wówczas w polskich rozgłośniach radiowych i do dziś kojarzony jest z początkiem jego kariery.
Fleszar współpracował także z zespołem Candida oraz realizował projekty solowe, łącząc pop z rockową wrażliwością. Teraz będzie miał okazję spróbować swoich sił w programie "Twoja Twarz brzmi znajomo"!
