Najnowsza edycja programu Twoja twarz brzmi znajomo już teraz mocno emocjonuje widzów. Producenci show rozpoczęli stopniowe ujawnianie nazwisk kolejnych uczestników programu. Już teraz ogłoszono kolejne nazwisko słynnego artysty, który zawalczy o zwycięstwo w kultowym show. Zobaczcie kogo będziemy mogli obejrzeć w muzycznym hicie Polsatu.

Gabriel Fleszar wystąpi w "Twoja twarz brzmi znajomo"! Produkcja potwierdziła

To już oficjalne. Gabriel Fleszar wystąpi w kolejnej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Produkcja Polsat właśnie potwierdziła te doniesienia. Niedawno producenci potwierdzili również udział Idy Nowakowskiej w programie. Dla celebrytów będzie to debiut w takim formacie.

Gabriel Fleszar, znany z hitu "Kroplą deszczu", występował już w jednej z produkcji Polsatu: "Śpiewajmy razem. All Together Now", jednak teraz staje przed zupełnie nowym wyzwaniem. Sam Gabriel opublikował na swoim Instagramie post, w którym nie ukrywa emocji związanych z nową przygodą.

Jesień: Here I come (nadchodzę)! Hokka Hey! napisał uradowany pod postem.

Internauci zachwyceni udziałem Gabriela Fleszara w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Pod postem Gabriel Fleszar nie zabrakło szczerej ekscytacji internautów. Widzowie z entuzjazmem pisali, że nie mogą się już doczekać kolejnej edycji programu z udziałem wokalisty.

Brawo!!! Trzymam kciuki!!!

Ale super! Będę oglądać! czytamy w komentarzach.

Kim jest Gabriel Fleszar? Nowy uczestnik "Twoja twarz brzmi znajomo"

Gabriel Fleszar to polski wokalista, autor tekstów i kompozytor, który największą popularność zdobył na przełomie lat 90. i 2000. Rozpoznawalność przyniósł mu przebój "Kroplą deszczu", który stał się jednym z najczęściej emitowanych wówczas w polskich rozgłośniach radiowych i do dziś kojarzony jest z początkiem jego kariery.

Fleszar współpracował także z zespołem Candida oraz realizował projekty solowe, łącząc pop z rockową wrażliwością. Teraz będzie miał okazję spróbować swoich sił w programie "Twoja Twarz brzmi znajomo"!

