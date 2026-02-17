Jesień 2026 roku przyniesie widzom Polsatu wiele zaskoczeń. Oficjalnie potwierdzono, że była trenerka aż pięciu edycji "The Voice of Poland" dołącza jako uczestniczka do 23. sezonu programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Kto zdecydował się na tak duże wyzwanie, które od śmiałków wymaga zarówno umiejętności wokalnych, jak i tanecznych oraz aktorskich?

Wieloletnia trenerka "The Voice of Poland" i rekordzistka programu w nowej roli

Maria Sadowska to nazwisko doskonale znane nie tylko widzom Polsatu. Wokalistka przez lata zasiadała w fotelu trenerskim "The Voice of Poland", dokładnie w trzeciej, czwartej oraz od szóstej do ósmej edycji. Trzy razy to właśnie jej podopieczni sięgali po zwycięstwo. Byli to Mateusz Ziółko, Juan Carlos Cano oraz Krzysztof Iwaneczko. Tym samym Sadowska pozostaje rekordzistką programu pod względem liczby wygranych uczestników, którzy po programie nie dali o sobie zapomnieć publiczności. Co więcej, Sadowska jest też cenioną reżyserką, a widzowie mogą kojarzyć jej filmy "Dzień kobiet", "Sztuka kochania", "Dziewczyny z Dubaju", "Miłość na pierwszą stronę" oraz "Pokusa".

Producenci programu już oficjalnie potwierdzili, że wszechstronnie uzdolnioną piosenkarkę, kompozytorkę oraz reżyserkę zobaczymy w najnowszej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w roli jednej z uczestniczek. Oznacza to, że tym razem to sama gwiazda będzie wystawiać się na ocenę jury, wcielając się w rolę kolejnych ikon polskiej i światowej muzyki na scenie.

Kto jeszcze pojawi się w nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo?

Premiera 23. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" została zaplanowana na jesień 2026 roku. Polsat nie zdradza jeszcze pełnej listy uczestników, ale już teraz wiadomo, że obok Marii Sadowskiej pojawią się również inne wyraziste osobowości. W 23. sezonie "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawią się także inne twarze kojarzone z formatem "The Voice". Wśród nich są Ida Nowakowska, która również niedawno ogłosiła rozpoczęcie swojej nowej telewizyjnej przygody. Na ekranach telewizorów widzowie zobaczą też Rafała Brzozowskiego, znanego jako uczestnik "The Voice of Poland" i gospodarz "The Voice Senio".

