To oni wystąpią w 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Lista uczestników
Nowy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" budzi ogromne emocje. Lista uczestników 23. edycji właśnie wyciekła, a nazwiska robią piorunujące wrażenie! Widzowie mogą spodziewać się rywalizacji na najwyższym poziomie.
Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden ze sztandarowych formatów Polsatu. Niezmiennie od 2014 roku przyciąga przed ekrany rzeszę widzów, a na scenę - plejadę gwiazd, które wcielają się w znanych artystów polskiej i światowej estrady. Lada moment rozpocznie się 23. edycja, czego fani już nie mogą się doczekać. A kto tym razem spróbuje swoich sił?
Lista uczestników 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Emocje sięgają zenitu – portal Kozaczek dotarł do listy uczestników 23. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Już wiosną widzowie będą mogli oglądać na ekranie znane postacie, które przejdą spektakularne metamorfozy, wcielając się w ikony światowej i polskiej sceny muzycznej.
W nadchodzącej odsłonie show zobaczymy:
- Marcina Millera z zespołu Boys,
- Marię Sadowską – reżyserkę i wokalistkę,
- Idę Nowakowską – prezenterkę i byłą jurorkę programu tanecznego,
- Bryskę – młodą i popularną wokalistkę,
- Marcina Maciejczaka – zwycięzcę "The Voice Kids",
- Ulę Milewską – aktorkę i wokalistkę znaną z Teatru ROMA,
- Rafała Brzozowskiego – wokalistę i byłego prowadzącego program "Jaka to melodia?".
Taki zestaw uczestników gwarantuje niezapomniane emocje i widowiskowe występy. Widzowie mogą spodziewać się różnorodności talentów, wokalnych wyzwań i dużej dawki rozrywki.
Ula Milewska, posiadająca doświadczenie musicalowe, oraz Marcin Maciejczak, znany ze zwycięstwa w trzecim sezonie "The Voice Kids", mają szansę zachwycić widzów swoim warsztatem i charyzmą. Ich występy zapowiadają się jako jedne z najbardziej wyczekiwanych w tej edycji.
Zaskoczeniem dla wielu może być udział Idzie Nowakowskiej i Rafała Brzozowskiego. Oboje przez lata byli twarzami Telewizji Polskiej, teraz pokażą się w zupełnie nowym świetle na antenie Polsatu. Czy odnajdą się w formacie, który wymaga nie tylko talentu, ale i dystansu do siebie? Przekonamy się już wkrótce.
Co wiemy o 23. edycji programu Polsatu?
Nowa edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zadebiutuje na wiosnę 2026 roku. Polsat nie szczędził środków, by zadbać o silną obsadę i wysoki poziom rozrywki. Każdy z uczestników przejdzie intensywne przygotowania, by jak najlepiej odwzorować swoich muzycznych idoli – od charakteryzacji, przez choreografię, aż po interpretację wokalną.
Program cieszy się niezmiennie dużą popularnością. Emisja odbędzie się tradycyjnie w piątkowe wieczory, a występy uczestników będą oceniane zarówno przez jury, jak i widzów. Nowy sezon ma być jeszcze bardziej emocjonujący, pełen zaskoczeń i widowiskowych transformacji.
Kto wygrał 22. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?
22. edycję "TTBZ wygrała Natalia Muianga, która zdobyła serca publiczności i jury. W finałowym odcinku zachwyciła jurorów i publiczność, wcielając się w Cynthię Erviro i wykonując utwór „Stand up” z filmu „Harriet”. Swoją nagrodę, wynoszącą 100 tysięcy złotych, przekazała na Dom Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku. Justyna Steczkowska była pod ogromnym wrażeniem talentu Natalii, przyznając:
Nie wiem, co ci jeszcze mogę powiedzieć, bo wiele razy powtarzaliśmy już, że jesteś utalentowana, piękna, zgrabna... W zasadzie to urodzona gwiazda. Nic dodać, nić ująć. Jedyne, czego ci życzę, żebyś znalazła wyraz siebie samej w swojej własnej muzyce. Niech podążają za tobą fani, nasza wspaniała publiczność, którą tutaj zdobyłaś, żeby po prostu ci się udało. To jest to, o czym ja i wszyscy jurorzy marzymy, żeby ci się udało w tym zawodzie
