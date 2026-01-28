Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden ze sztandarowych formatów Polsatu. Niezmiennie od 2014 roku przyciąga przed ekrany rzeszę widzów, a na scenę - plejadę gwiazd, które wcielają się w znanych artystów polskiej i światowej estrady. Lada moment rozpocznie się 23. edycja, czego fani już nie mogą się doczekać. A kto tym razem spróbuje swoich sił?

Lista uczestników 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Emocje sięgają zenitu – portal Kozaczek dotarł do listy uczestników 23. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Już wiosną widzowie będą mogli oglądać na ekranie znane postacie, które przejdą spektakularne metamorfozy, wcielając się w ikony światowej i polskiej sceny muzycznej.

W nadchodzącej odsłonie show zobaczymy:

Marcina Millera z zespołu Boys,

Marię Sadowską – reżyserkę i wokalistkę,

Idę Nowakowską – prezenterkę i byłą jurorkę programu tanecznego,

Bryskę – młodą i popularną wokalistkę,

Marcina Maciejczaka – zwycięzcę "The Voice Kids",

Ulę Milewską – aktorkę i wokalistkę znaną z Teatru ROMA,

Rafała Brzozowskiego – wokalistę i byłego prowadzącego program "Jaka to melodia?".

Taki zestaw uczestników gwarantuje niezapomniane emocje i widowiskowe występy. Widzowie mogą spodziewać się różnorodności talentów, wokalnych wyzwań i dużej dawki rozrywki.

Ula Milewska, posiadająca doświadczenie musicalowe, oraz Marcin Maciejczak, znany ze zwycięstwa w trzecim sezonie "The Voice Kids", mają szansę zachwycić widzów swoim warsztatem i charyzmą. Ich występy zapowiadają się jako jedne z najbardziej wyczekiwanych w tej edycji.

Zaskoczeniem dla wielu może być udział Idzie Nowakowskiej i Rafała Brzozowskiego. Oboje przez lata byli twarzami Telewizji Polskiej, teraz pokażą się w zupełnie nowym świetle na antenie Polsatu. Czy odnajdą się w formacie, który wymaga nie tylko talentu, ale i dystansu do siebie? Przekonamy się już wkrótce.

Co wiemy o 23. edycji programu Polsatu?

Nowa edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zadebiutuje na wiosnę 2026 roku. Polsat nie szczędził środków, by zadbać o silną obsadę i wysoki poziom rozrywki. Każdy z uczestników przejdzie intensywne przygotowania, by jak najlepiej odwzorować swoich muzycznych idoli – od charakteryzacji, przez choreografię, aż po interpretację wokalną.

Program cieszy się niezmiennie dużą popularnością. Emisja odbędzie się tradycyjnie w piątkowe wieczory, a występy uczestników będą oceniane zarówno przez jury, jak i widzów. Nowy sezon ma być jeszcze bardziej emocjonujący, pełen zaskoczeń i widowiskowych transformacji.

Kto wygrał 22. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

22. edycję "TTBZ wygrała Natalia Muianga, która zdobyła serca publiczności i jury. W finałowym odcinku zachwyciła jurorów i publiczność, wcielając się w Cynthię Erviro i wykonując utwór „Stand up” z filmu „Harriet”. Swoją nagrodę, wynoszącą 100 tysięcy złotych, przekazała na Dom Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku. Justyna Steczkowska była pod ogromnym wrażeniem talentu Natalii, przyznając:

Nie wiem, co ci jeszcze mogę powiedzieć, bo wiele razy powtarzaliśmy już, że jesteś utalentowana, piękna, zgrabna... W zasadzie to urodzona gwiazda. Nic dodać, nić ująć. Jedyne, czego ci życzę, żebyś znalazła wyraz siebie samej w swojej własnej muzyce. Niech podążają za tobą fani, nasza wspaniała publiczność, którą tutaj zdobyłaś, żeby po prostu ci się udało. To jest to, o czym ja i wszyscy jurorzy marzymy, żeby ci się udało w tym zawodzie

Marcin Maciejczak, fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Bryska, fot. Adam Burakowski/East News

Ida Nowakowska, fot. Aliaksandr Valodzin/East News

Maria Sadowska, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Marcin Miller, fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Ula Milewska, fot. Aliaksandr Valodzin/East News

Rafał Brzozowski, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

