Potwierdziły się plotki ws. Idy Nowakowskiej. Prawda wyszła na jaw
Ida Nowakowska oficjalnie potwierdziła radosne wieści! Po zakończeniu kilkuletniej współpracy z Telewizją Polską gwiazda pokazała się w innej stacji i zapowiedziała swój udział w hitowym show. Nowakowska nie ukrywała wielkich emocji i przyznała: "Ja się tak boję".
Ida Nowakowska, zanim zaczęła karierę w mediach, była cenioną tancerką i aktorką. Gdy jej kariera na ekranie nabrała rozpędu, zaczęła prowadzić najważniejsze telewizyjne wydarzenia. Przez wiele lat pracowała w Telewizji Polskiej, a w minioną niedzielę pojawiła się na antenie Polsatu. Ida Nowakowska ogłosiła wieści w "Halo tu Polsat". Czym zaskoczy telewidzów już jesienią?
Ida Nowakowska oficjalnie w "Twoja twarz brzmi znajomo". Pierwsze słowa gwiazdy mówią wszystko
15 lutego 2026 w programie "Halo tu Polsat" ogłoszono, że Ida Nowakowska została uczestniczką 23. edycji kultowego show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To przełomowa chwila w jej karierze. Do tej pory była związana głównie z Telewizją Polską, gdzie prowadziła m.in. "The Voice Kids", "Pytanie na śniadanie" i "You Can Dance - Nowa generacja".
Ida Nowakowska w rozmowie z prowadzącymi śniadaniówkę Polsatu nie ukrywała, że udział w nowym formacie jest dla niej ogromnym wyzwaniem:
Stresuję się tym, bo to dla mnie nowość. Ja się tak boję. Śpiewanie to jest dla mnie nowość.
Mimo licznych występów scenicznych, tym razem będzie musiała zmierzyć się z nieco inną rolą niż dotychczas.
Ida Nowakowska nie kryje lęku przed sceną Polsatu
Chociaż muzyka towarzyszyła Idzie przez całe życie, sama przyznaje, że śpiewanie na żywo w telewizyjnym show to dla niej zupełnie inny poziom presji.
Oczywiście muzyka towarzyszy mi całe życie i śpiewałam, bo rzeczywiście w 'Upiorze w Operze'. Miałam rolę śpiewającą i zagrałam nawet 156 spektakli, ale to było tak dawno i to jest zupełnie coś innego
Gwiazda nie szczędziła również pochwał dla ekipy pracującej przy „Twoja twarz brzmi znajomo”.
Trochę widziałam w swoim życiu telewizyjnym i scenicznym to, co robi ekipa i chciałabym podkreślić pracę ludzi, którzy często pracują na planie, ale ich nie widać. (...) To są naprawdę najlepsi z najlepszych według mnie. Nawet bym powiedziała, że geniusze w tym, co robią. To zespół ludzi, którzy mają pasję, którzy wkładają całe serce w każdy detal i dlatego wychodzi coś wyjątkowego
Komu najbardziej będziecie kibicować ze wszystkich uczestników nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo"?
