Ida Nowakowska, zanim zaczęła karierę w mediach, była cenioną tancerką i aktorką. Gdy jej kariera na ekranie nabrała rozpędu, zaczęła prowadzić najważniejsze telewizyjne wydarzenia. Przez wiele lat pracowała w Telewizji Polskiej, a w minioną niedzielę pojawiła się na antenie Polsatu. Ida Nowakowska ogłosiła wieści w "Halo tu Polsat". Czym zaskoczy telewidzów już jesienią?

Ida Nowakowska oficjalnie w "Twoja twarz brzmi znajomo". Pierwsze słowa gwiazdy mówią wszystko

15 lutego 2026 w programie "Halo tu Polsat" ogłoszono, że Ida Nowakowska została uczestniczką 23. edycji kultowego show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To przełomowa chwila w jej karierze. Do tej pory była związana głównie z Telewizją Polską, gdzie prowadziła m.in. "The Voice Kids", "Pytanie na śniadanie" i "You Can Dance - Nowa generacja".

Ida Nowakowska w rozmowie z prowadzącymi śniadaniówkę Polsatu nie ukrywała, że udział w nowym formacie jest dla niej ogromnym wyzwaniem:

Stresuję się tym, bo to dla mnie nowość. Ja się tak boję. Śpiewanie to jest dla mnie nowość.

Mimo licznych występów scenicznych, tym razem będzie musiała zmierzyć się z nieco inną rolą niż dotychczas.

Ida Nowakowska nie kryje lęku przed sceną Polsatu

Chociaż muzyka towarzyszyła Idzie przez całe życie, sama przyznaje, że śpiewanie na żywo w telewizyjnym show to dla niej zupełnie inny poziom presji.

Oczywiście muzyka towarzyszy mi całe życie i śpiewałam, bo rzeczywiście w 'Upiorze w Operze'. Miałam rolę śpiewającą i zagrałam nawet 156 spektakli, ale to było tak dawno i to jest zupełnie coś innego tłumaczyła Nowakowska.

Gwiazda nie szczędziła również pochwał dla ekipy pracującej przy „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Trochę widziałam w swoim życiu telewizyjnym i scenicznym to, co robi ekipa i chciałabym podkreślić pracę ludzi, którzy często pracują na planie, ale ich nie widać. (...) To są naprawdę najlepsi z najlepszych według mnie. Nawet bym powiedziała, że geniusze w tym, co robią. To zespół ludzi, którzy mają pasję, którzy wkładają całe serce w każdy detal i dlatego wychodzi coś wyjątkowego mówiła gwiazda.

