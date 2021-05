Zmiana emisji w "Hotelu Paradise"! Gdzie i kiedy będziemy mogli oglądać nowe odcinki?

Trzecia edycja "Hotelu Paradise" przyciągnęła przed ekrany tysiące widzów. Uwielbiane reality-show, w którym oglądamy losy grupy singli wysłanych na rajskie wakacje, podczas których muszą znaleźć partnera, który zapewni im miejsce w finale i możliwość wygrania 100 tysięcy złotych, dostarcza nam wielu emocji, a jego uczestnicy, jak i prowadząca - Klaudia El Dursi - doskonale wiedzą, jak trzymać w napięciu. Fani programu muszą jednak przygotować się na jedną, bardzo ważną zmianę, dotyczącą jego emisji. Gdzie i o której godzinie będziemy mogli śledzić, co dzieje się z Bibi, Nathalią, Basią, Kornelią, Sarą, Simonem, Marcinem, Krystianem, Krzysztofem i Maurycym?

Gdzie i kiedy obejrzymy "Hotel Paradise 3"?

Do tej pory odcinki "Hotelu Paradise 3" mogliśmy obejrzeć od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.30 na antenie TVN7, a także w serwisie Player.pl. Jak się okazuje, w tej kwestii zaszły zmiany i już od poniedziałku 24 maja, program będzie emitowany w zupełnie innych godzinach. Dlaczego? Zmiany w ramówce TVN7 wynikają z zakończenia emisji drugiej części popularnego serialu - "BrzydUli" - którego ostatni odcinek zobaczymy już w piątek, 21 maja. Jak poinformowała stacja, od 24 maja nowe odcinki "Hotelu Paradise 3" obejrzymy w TVN7 pół godziny wcześniej, niż dotychczas - czyli o 20.00, niezmiennie jednak od poniedziałku do czwartku.

Ci, którzy zapomną o zmianach w ramówce, nie mają się jednak czym przejmować. Odcinki "Hotelu Paradise 3" wciąż będziemy mogli oglądać również w serwisie Player.pl, a oglądać zdecydowanie jest co! Ostatnio w programie doszło do wielu zawirowań i co więcej, jego finał zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Czym jeszcze zaskoczą nas uczestnicy kontrowersyjnego reality-show?

Czym jeszcze zaskoczy nas "Hotel Paradise 3"? Nie mamy wątpliwości, że Klaudia El Dursi po raz kolejny przyniesie uczestnikom show nietypową wiadomość.