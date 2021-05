"Hotel Paradise 3": Nathalia ostro do Marcina: "Nienawidzę cię!". To koniec ich relacji?

Nathalia Fok od początku programu "Hotel Paradise" razem z Marcinem stanowiła najsilniejszą parę. Podczas gdy oni szturmem szli do finału, ich drogi nieco skomplikowało pojawienie się Kary. Z tym jednak Natalia szybko sobie poradziła, pokazując Karze, że jej związek z Marcinem jest namiętny i mocny. Marcin jednak przez swoje zachowanie mocno stracił w oczach fanów i wszystko stanęło pod znakiem zapytania. Żeby widzowie mieli więcej domysłów, w sieci znalazły się ślubne zdjęcia z... Kamilem, byłym uczestnikiem "Hotelu Paradise 2" . Fotografie zelektryzowały internautów, a sama Natalia postanowiła całą sprawę skomentować. Nathalia i jej ślub z Kamilem, prawda czy fałsz? Widzowie byli w szoku, gdy zobaczyli zdjęcia Nathalii w sukni ślubnej obejmowanej czule przez Kamila. Pojawiło się mnóstwo domysłów: z kim jest Nathalia? Czy to możliwe, że pojechała do programu jako mężatka? A może ślub wzięła tuż po powrocie z "Hotelu Paradise 3" do Polski? W końcu zdjęcia skomentowała sama zainteresowana: Panna Fok, Pani Piórkowska, czy Pani Grajoszek? 🤔🔥 Zdjęciami i tym komentarzem Nathalia dosłownie zelektryzowała fanów, którzy pod postem piszą zaskakujące komentarze i zdecydowanie wskazują, że do Nathalii bardziej pasuje Marcin. Pani Grajoszek! Grajoszek🔥 Zdecydowanie Pani Grajoszek Czy widzicie na ich dłoniach obrączki? Bo ja nie! Moim zdaniem bardziej pasujesz do Marcina Ani ta ani ta . Ta niby miłość to tylko ściema w programie Fani dopasowują do Nathalii zdecydowanie bardziej Marcina. Co w takim razie znaczą te zdjęcia? Czułe spojrzenia i ślubna suknia? Mimo że Nathalia skomentowała te zdjęcia, dolała jedynie oliwy do ognia! Niestety, dopóki jest programie uczestniczka "Hotelu Paradise" nie może...