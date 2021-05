Koniec serialu "BrzydUla" 2 przesądzony! Wyjaśnią się losy Uli i Marka?

Kontynuacja serialu "BrzydUla" niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, co przekłada się na znakomite wyniki oglądalności. Mimo to stacja już podjęła decyzję o... zakończeniu historii Dobrzańskich. Według doniesień serwisu wirtualnemedia.pl, serial "BrzydUla"2 maksymalnie zostanie wydłużony do pierwszej połowy 2022 roku. Skąd taka decyzja? Wyjaśnią się losy Uli i Marka?

Koniec serialu "BrzydUla" 2 w TVN7

Kontynuacja serialu „BrzydUla” pojawiała się ponownie na antenie TVN po 10 latach przerwy - dokładnie 5 października 2020 roku. Fani serialowej Uli Cieplak długo czekali na jej powrót i znów mieli okazję śledzić losy tytułowej „BrzydUli”, co nie zdarzało się dotychczas w innych krajach, gdzie serial był emitowany. Już wiadomo, że nowe odcinki "BrzydUli" można oglądąć do 21 maja, o czym informuje produkcja na oficjalnym koncie na Instagramie, a potem serial na antenę TVN7 wróci we wrześniu:

Kończą się zdjęcia do wiosennej serii, będziemy emitować premierowe odcinki do końca maja. Na pewno wrócimy we wrześniu i przedłużymy serial do końca roku. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby przeciągnął się nawet na przyszły rok, wyniki „Brzyduli” są znakomite, zarówno w TVN7 jak i Playerze - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.

Okazuje się, że decyzja w sprawie zakończenia emisji serialu już została podjęta. Zdecydowanie nie będzie to tasiemiec w stylu "Na Wspólnej", ale jest już znana maksymalna data emisji.

Nawet gdyby „Brzydula” nadal osiągała bardzo dobre wyniki oglądalności, finał telenoweli odbędzie się najpóźniej w połowie 2022 roku. - To nie jest soap jak „Na Wspólnej”, gdzie można dodawać nowe wątki i nowych bohaterów i ciągnąć serial latami. Ta historia była zaplanowana na sto kilkadziesiąt odcinków i nie da się jej rozciągać w nieskończoność. Zobaczymy jakie będą pomysły scenarzystów, jeśli uznamy że jest potencjał do kontynuacji to być może nagramy jeszcze odcinki na pierwsze półrocze 2022 roku - dodaje w rozmowie z serwisem Bogdan Czaja.

Do końca emisji serialu "BrzydUla" wyjaśnią się losy Uli i Marka Dobrzańskich?

Z serialem "BrzudUla" w zaskakujący sposób pożegnała się Małgorzata Socha. To był dla serialowej Violetty ostatni dzień na planie.

