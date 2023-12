Za nami przedostatni odcinek 10. edycji "Rolnik szuka żony", a to oznacza jedno - już wkrótce widzowie zobaczą wielki finał show TVP 1. Emisja standardowo w niedzielę, 10 grudnia. Zmieni się jednak godzina - zazwyczaj była to 21:15. Ostatni odcinek zobaczymy jednak nieco później. Sprawdźcie.

10. edycja "Rolnik szuka żony" przyniosła wiele zwrotów akcji. Wierni widzowie zastanawiają się, które relacje przetrwają, a które nie mają szans na rozwój. Czy Waldkowi uda się przekonać Ewę, żeby dała mu szansę? Czy jego rodzice przekonają się do pięknej wokalistki? Czy Darek otworzy się na relację z Nicolą? Jak potoczą się dalsze losy Anny i Jakuba? Jak sprawy sercowe wyglądają u Agnieszki? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy w finale show, już 10 grudnia 2023 roku, ale o godzinie 21:30!

Przedostatni odcinek 10 edycji #RolnikSzukaŻony za nami. Następny odcinek - Wielki Finał - my wprawdzie zobaczymy już za tydzień o 21:30, ale dla naszych uczestników miną mniej więcej dwa miesiące. Czy to dość czasu by ich związki rozkwitły?

