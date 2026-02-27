Szok w "Żonie dla Polaka"! Takiego zdjęcia z finałowego odcinka nikt się nie spodziewał i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec rewelacji. Wszyscy czekają na wybór Doroty i po ostatnim odcinku wstrzymali oddech. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jedyna uczestniczka 2. edycji zaskoczy wszystkich. Aż trudno uwierzyć...

Produkcja opublikowała zdjęcie Doroty z finału "Żony dla Polaka"

Dorota, gwiazda drugiej edycji "Żony dla Polaka", na chwilę przed finałem zdecydowała się ujawnić niepublikowane wcześniej nagrania z Toronto. W materiałach, które trafiły do sieci, pokazała, jak naprawdę wyglądały jej relacje z kandydatami, odsłaniając kulisy codzienności i wspólnych chwil, których widzowie nie mieli okazji zobaczyć. W finałowym odcinku wszyscy mieli się dowiedzieć, kogo ostatecznie wybrała Dorota z "Żony dla Polaka": Dawida czy Pawła.

Tymczasem produkcja właśnie podgrzała atmosferę wokół finału "Żony dla Polaka" do czerwoności! Na oficjalnym koncie Telewizji Polskiej na Facebooku pojawiło się zdjęcie Doroty, trzymającej bukiet czerwonych róż, a obok niej stoi, uwaga... Marcin! Jak wiadomo uczestnik sam pożegnał się z programem w 5. odcinku "Żony dla Polaka" i zrezygnował z programu w cieniu kontrowersji po nieukończonej rozgrzewce do treningu wrestingowego.

Wygląda na to, że na widzów "Żony dla Polaka" czeka wielka niespodzianka, a produkcja pisze:

Byliście pewni, że to był finał tej historii? Ostatni odcinek tej edycji w niedzielę o 21:25 w TVP1 - napisała tajemniczo produkcja 'Żony dla Polaka'.

Lawina komentarzy pod zdjęciem Doroty i Marcina z finału "Żony dla Polaka"

Internauci nie dowierzają po tym, jak zobaczyli zdjęcie Doroty i Marcina z "Żony dla Polaka". Takiego kadru nikt się nie spodziewał, bo mężczyzna sam zrezygnował z programu, a Dorota nieustannie podkreślała, że Dawid i Paweł są fantastyczni i dlatego wybór jest tak trudny.

To jej wybór, czy nam się podoba, czy nie ja życzę szczęścia.

No nie tylko nie on masakra.

Jestem pewna, że utrzymywała nadal kontakt z Marcinem. Dwaj panowie niestety nie będą wybrani....

Mam nadzieję, że to żart. Przecież On jest w związku z jakąś brunetką.

Pojawiają się też pozytywne komentarze od osób, które życzą Dorocie szczęścia i trzymają kciuki za jej relację.

Każdy ma prawo do własnych wyborów. Lepiej przeżyć coś ekscytującego i mieć co wspominać niż latami siedzieć z nudziarzem. Pani Doroto trzymam kciuki. Wszystkiego najlepszego.

To zdjęcie wywróciło wszystko do góry nogami! Takiego kadru nikt się nie spodziewał!

Kandydat Doroty już od miesięcy jest w związku z inną kobietą

Co więcej, największy szok i niedowierzanie wśród widzów wywołuje informacja dotycząca Marcina, który od jakiegoś czasu nie ukrywa, że jest w relacji. Choć jeszcze niedawno zabiegał o względy Doroty w programie, tuż po emisji piątego odcinka wyszło na jaw, że już od kilku miesięcy publikuje zdjęcia z tajemniczą Kingą, kosmetolożką prowadzącą własny biznes.

Dowodem są romantyczne zdjęcia, które Kinga od końca listopada 2025 roku publikuje na swoim Instagramie. Para nie kryje się z uczuciem, a na fotografiach widać ich czułość i bliskość, a ostatnio nawet spędzili urlop w Bangkoku w Tajlandii.

