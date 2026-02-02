W drugim sezonie programu „Żona dla Polaka” emitowanego przez TVP poznaliśmy Dorotę, 47-letnią bizneswoman. Kobieta, która prowadzi prężnie działający biznes i mieszka w imponującej willi, poszukuje miłości wśród czterech kandydatów. Jednym z nich jest Marcin, 43-letni trener personalny z Bełchatowa.

W programie Marcin szybko zyskał uwagę Doroty. Spędzili wspólną randkę, wybrali się na przejażdżkę luksusowym autem, Marcin sprawiał wrażenie zaangażowanego, choć zapewniał, że to nie on podrywa kobiety. Emisja programu "Żona dla Polaka" nadal trwa, a tymczasem okazuje się, że Marcin ma już partnerkę o imieniu Kinga. Na jej koncie na Instagramie nie brakuje ich wspólnych zdjęć pełnych czułości i pocałunków.

Widzowie ostrzegali przed Marcinem

Już od pierwszych odcinków widzowie programu „Żona dla Polaka” nie byli przekonani do Marcina. Komentujący w mediach społecznościowych zwracali uwagę na jego sposób bycia, który przez wielu został odebrany jako zbyt nachalny i nieszczery. Nie brakowało głosów ostrzegających Dorotę: „Będzie z nim kwas” pisali wprost internauci.

Dodatkowo część widzów skojarzyła Marcina z innym programem randkowym. Okazało się, że wcześniej wystąpił w show „Kolacja w ciemno” emitowanym na antenie Polsat Cafe, gdzie także próbował znaleźć miłość, jednak bez skutku. To wzbudziło podejrzenia, że jego główną motywacją jest zdobycie popularności, a nie prawdziwe uczucie.

Marcin ma partnerkę

Zaskakujące informacje wyszły na jaw niedługo po emisji piątego odcinka „Żony dla Polaka”. Okazuje się, że Marcin od kilku miesięcy związany jest z Kingą, kosmetolożką prowadzącą własny biznes. 30 listopada 2025 roku na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się pierwsze zdjęcie, na których pozuje z Marcinem i nie ma wątpliwości, że są razem. Pod pierwszym romantycznym zdjęciem napisała:

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku - czytamy na koncie Kingi na Instagramie.

Późniejsze fotografie były jeszcze bardziej jednoznaczne, a ostatnio pojawiły się kadry, na których para obdarza się pocałunkiem.

Najpiękniejsze chwile to te, w których nic nie trzeba mówić… wystarczy być razem. My Man.. My smile.. - napisała Kinga 4 dni temu na Instagramie.

W ostatnich dniach zarówno na koncie Marcina, jak i jego partnerki pojawiają się zdjęcia i relacje z ich wspólnych wakacji w Bangkoku w Tajlandii.

Podróże są piękne, ale dopiero razem nabierają sensu. Bangkok vibes... - czytamy pod wspólnym zdjęciem Marcina i jego partnerki na jej instagramowym koncie.

Na kilku relacjach Kinga jest już oznaczona, a na innych widać ją w tle na nagraniach. Wygląda na to, że choć Marcin z "Żony dla Polaka" jeszcze nie potwierdził oficjalnie, że jest w związku, to nie zamierza dłużej czekać i dzieli się na Instagramie szczęśliwymi chwilami z partnerką. Co ciekawe, podczas wycieczki do Tajlandii spotkał tam Dawida, kandydata Doroty. Na zdjęciach nie ma jednak uczestniczki randkowego show TVP. Czyżby ostatecznie odrzuciła też Davida?

Instagram @wolf_marcin_artur

