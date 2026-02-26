W ostatnim odcinku programu „Żona dla Polaka” doszło do wydarzeń, które wstrząsnęły nie tylko uczestnikami, ale i tysiącami widzów śledzących show. Maciej, jeden z głównych bohaterów, podjął niespodziewaną decyzję o rozstaniu z Wiolettą na oczach pozostałych kandydatek. Decyzja ta natychmiast wywołała prawdziwą burzę emocji w domu, a finał sceny okazał się zaskakujący dla wszystkich.

Wiola z „Żony dla Polaka” wściekła po decyzji Maćka

Kiedy Maciej ogłosił swoją decyzję, Wioletta na chwilę opuściła pokój, by się spakować, ale wróciła, by wygłosić własny komentarz. Wtedy doszło do niecodziennej sceny - kandydatka z „Żony dla Polaka” lekko uderzyła Maćka w policzek. Sytuacja wywołała konsternację wśród pozostałych kobiet, a wzburzenie Wioletty zdominowały atmosferę. Nie kryła rozczarowania postawą mężczyzny. Wcześniej obecności innych uczestniczek przypomniała o pocałunku, który miał miejsce wcześniej między nią a Maciejem. Wypominała mu, że nie wie, czego szuka w życiu i oskarżyła o zabawę jej uczuciami.

Tak Wiola z „Żony dla Polaka” podsumowała Macieja. Nie gryzła się w język

Wiola miała szansę wypowiedzieć się na temat swojej przygody w programie „Żona dla Polaka” już poza kamerami. Przyznała, że przez długi czas dobrze się bawiła w Toronto, a kanadyjskie miasto zrobiło na niej ogromne wrażenie. Stwierdziła, że gdyby mogła, ponownie wzięłaby udział w produkcji mimo dość gorzkiego finału.

Było sympatycznie, miło… do pewnego momentu powiedziała w nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Myślę, że bym się zgłosiła, ponieważ ja jestem dość ciekawą osobą. Ciekawą świata, ciekawą doświadczeń, nowych wyzwań, więc zawze jestem pozytywnie nastawiona dodała.

Zapytana o to, czy będzie utrzymywała kontakt z innymi uczestnikami po programie, przyznała, że planuje rozmawiać z dziewczynami, jednak nie z Maćkiem.

Z dziewczynami na pewno myślę, że będę miała po programie kontakt, a z Maćkiem nie wiem, raczej chyba nie zdradziła.

Później podsumowała Maćka. Wiola szczerze wyznała, co jej się nie podoba w mężczyźnie, którego poznała w programie.

Że nie jest po prostu taki zdecydowany, taki typowy facet z jajami. Lawiruje sobie między nami dziewczynami wyjaśniła.

