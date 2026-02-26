Dorota, uczestniczka drugiej edycji "Żony dla Polaka", tuż przed podjęciem ostatecznej decyzji zdecydowała się pokazać widzom to, czego nie pokazano w telewizji. W sieci pojawiły się nagrania z jej kandydatami, kadry z jej domu w Toronto oraz filmiki ze wspólnych wyjść. Publikacja tych materiałów błyskawicznie wywołała poruszenie, ponieważ ukazała prawdziwe oblicze programu i nieznane dotąd relacje, a w dodatku zrobiła to tuż przed finałem "Żony dla Polaka". Internauci już zabrali głos!

Wyjątkowa i poruszająca historia Doroty z "Żony dla Polaka"

Dorota jest jedyną kobietą wśród uczestników drugiego sezonu programu. Zanim trafiła do telewizji, życie jej nie oszczędzało. W 2002 roku, mając 24 lata, wyemigrowała do Kanady. Tam poznała Marka, starszego o 12 lat Kanadyjczyka, z którym założyła firmę, działającą w branży kosmetycznej.

Tragiczny zwrot nastąpił, gdy mąż Doroty nagle zmarł, pozostawiając ją samą z dwoma synami, którzy wtedy byli w wieku 8 i 12 lat. Kobieta postanowiła się jednak nie poddawać, a teraz ponownie postanowiła ułożyć sobie życie i to właśnie chęć znalezienia nowej miłości sprawiła, że zgłosiła się do programu "Żona dla Polaka". W finale Dorota wybierze między Dawidem a Pawłem i wszyscy czekają na jej decyzję!

Dorota z "Żony dla Polaka" ujawnia kulisy życia z kandydatami

Dorota z "Żony dla Polaka" starała się, aby każdy z jej kandydatów czuł się dobrze. Jako pierwszy do polski wrócił Piotr, potem Marcin opuścił program w cieniu kontrowersji, a po ich odejściu z randkowego hitu TVP Dorota zaprosiła do swojego domu Pawła i Dawida. Obaj sprawdzili się w pełni i nie tylko pomagali Dorocie w drobnych naprawach, ale spędzali też czas z jej synami, co ujawniła sama Dorota pokazując na Instagramie niepublikowane wcześniej nagrania.

Teraz uczestniczka 2. edycji "Żony dla Polaka" poszła o krok dalej i pokazała, jak faktycznie wyglądały jej relacje ze wszystkimi kandydatami. Te nagrania zdradzają prawdę, a internauci już reagują i są pod wrażeniem Doroty, która ich zdaniem jest największą gwiazdą 2. sezonu "Żony dla Polaka".

Niech mówią co chcą. Jesteś świetna kobieta, piękną. Wszystkiego co piękne dla Ciebie i synków

Super kobieta! Brawo Pani Dorotko!

Jest Pani najjaśniejszą gwiazdą tego programu

To Dorota zrobiła ten program to dzięki niej zyskuje on na oglądalności ….

Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa, bo wspaniała kobieta z Ciebie!

Czekacie na wielki finał "Żony dla Polaka"?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Facebook @TelewizjaPolska