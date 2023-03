Katarzyna Cichopek opublikowała relację zza kulis drugiej edycji "You Can Dance - Nowa generacja" i wygląda na to, że doskonale odnalazła się na planie tanecznego show. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" ma szansę zostać nową gwiazdą "You Can Dance". Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Będzie się działo... Katarzyna Cichopek zaskoczyła nowymi zdjęciami z planu "You Can Dance" Niedawno w sieci pojawiła się oficjalna informacja, że Katarzyna Cichopek została nową jurorką programu "You Can Dance - Nowa generacja" . Ta decyzja wywołała spore kontrowersje, a internauci pisali wprost, że w roli jurora lepiej sprawdziłby się były partner aktorki, Marcin Hakiel . Tymczasem Katarzyna Cichopek nie przejmuje się krytycznymi uwagami i prezentuje zdjęcia z planu. Na jednym ze zdjęć gwiazda "M jak miłość" pozuje z Edytą Herbuś . Wygląda na to, że obie gwiazdy doskonale się dogadują. Sami spójrzcie... Zobacz także: Tak Katarzyna Cichopek zareagowała na nową partnerkę Marcina Hakiela. Tego się nie spodziewał W relacji na Instastory Katarzyna Cichopek pochwaliła się też jedną ze stylizacji z programu. Gwiazda TVP postawiła na rockowy look z pazurem! Jesteście ciekawi, jaką jurorką będzie Katarzyna Cichopek? Aktorka uchodzi za miłą i sympatyczną osobę, dlatego ciężko wyobrazić sobie, że mogłaby surowo oceniać uczestników. Czekacie na najnowszą odsłonę "You Can Dance"?