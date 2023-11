Kinga Rusin w ostatnim czasie bardzo często komentuje swoje zachowanie na Instagramie. Tak było chociażby w przypadku konfliktu z Małgorzatą Rozenek-Majdan i choć po kilku dniach usunęła wszystkie swoje wywody, zdania z pewnością nie zmieniła. Postanowiła także wytłumaczyć się ze swojego zachowania na wizji podczas wywiadu z "Frytką":

Świetna opowieść Mai Frykowskiej o nawróceniu dziś w DDTVN. Czy uwierzyłam? Tak, tym bardziej, że sama w różnych kwestiach nawróciłam się nie raz, a wiara chrześcijańska jest dla mnie ważna. Miałam i mam jeszcze trochę wątpliwości, bo na początku „Frytka” nie chciała jednoznacznie odciąć się od swojej kontrowersyjnej przeszłości i uznać jej za błąd. Ale dopytana to wyjaśniła. Uwierzyłam też w to, że pojawiła się w telewizji ponownie po to, żeby zachęcać do nawrócenia, a nie po to, by dzięki spektakularnemu nawróceniu wrócić na pierwsze strony gazet, magazynów i portali. Ale nie jest to historia oczywista i łatwa. Maja musiała się więc trochę natrudzić żeby rozwiać nasze wątpliwości. I świetnie sobie poradziła z pewnością wielu inspirując. Gratuluję jej występu - napisała.