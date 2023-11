Reklama

Kolejna wpadka w "Familiadzie"! Program prowadzony przez Karola Strasburgera obfituje w zabawne sytuacje z udziałem uczestników, którzy pod wpływem stresu i presji czasu udzielają często komicznych odpowiedzi. Tym razem jeden z uczestników swoją odpowiedzią rozbawił nawet przeciwniczkę! Co wydarzyło się w ostatnim odcinku "Familiady"?

Zabawna wpadka w "Familiadzie"

Tym razem uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniem "Słowa lub zwroty z języka francuskiego używane na co dzień przez Polaków to...". Uczestnik, który jako pierwszy miał odpowiedzieć, rozbawił do łez swoją przeciwniczkę! Musicie koniecznie zobaczyć materiał wideo, żeby przekonać się, jakie słowo padło z jego ust:

Fani programu "Familiada" wykazali się równie dużą kreatywnością, pisząc swoje propozycje odpowiedzi w komentarzach:

Żelipapą Żarł Pan Żur? Żule w taxi

A wy jakie słowa z języka francuskiego znacie? ;)

"Familiada" słynie z zabawnych wpadek

"Familiadę" od lat prowadzi Karol Strasburger