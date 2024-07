Agnieszka Włodarczyk to jedna z uczestniczek nowego show TVN "Azja Express", którego pierwsze odcinki zobaczymy już jesienią. Włodarczyk w programie musiała zmierzyć się z zadaniami, które często były naprawdę trudne! A co sprawiło jej najwięcej kłopotów?

Chodziłyśmy bez makijażu, chodziłyśmy zmęczone, spocone, o fryzurach już w ogóle można było zapomnieć. To nie jest program o wyglądaniu - powiedziała Agnieszka w rozmowie z Party.pl.

A z czym Agnieszka Włodarczyk miała największy problem? O co modliła się do Boga? Zobaczcie nasze wideo, żeby się dowiedzieć!

Azja Express - o co chodzi w show?

"Azja Express" to format, w którym kilkoro uczestniczących w programie gwiazd w parach w ekstremalnych warunkach musi dostać się z jednego miasta do kolejnego. Agnieszka Włodarczyk, mając tylko jednego dolara w kieszeni, będzie musiała ze swoim towarzyszem podróży użyć uroku osobistego, sprytu i wystawić na próbę swoją zaradność, by przetrwać i nie odpaść z show Azja Express. Zapowiada się niezłe show!

Jak Agnieszka poradzi sobie w programie?

To na pewno będzie dla niej niezła próba charakteru!