Rusza wiosenna ramówka Polsatu? Co tym razem zobaczą widzowie słonecznej stacji? Znamy ofertę! W ramówce mnóstwo nowości, ale przede wszystkim znane i lubiane hity. Każdy znajdzie coś dla siebie. W naszej sondzie zagłosujcie na swój ulubiony program albo serial!

Reklama

Nowości w wiosennej ramówce Polsatu!

Polsat stawia na nowości - serial "Powiedz TAK!" z plejadą polskich gwiazd oraz program "Suprise, suprise". „Powiedz TAK!” to obyczajowo – komediowa historia, która w zabawny sposób przedstawia życiowe wzloty i upadki warszawskich trzydziestolatków. Czworo przyjaciół: Basia, Wiktor, Justyna i Bartek (granych przez obecnie najbardziej pożądanych aktorów młodego pokolenia - Katarzynę Zawadzką, Pawła Domagałę, Agnieszkę Więdłochę i Nikodema Rozbickiego) wspiera się wzajemnie i planuje zrobić oszałamiającą karierę w branży ślubno-weselnej! (Premierowy odcinek – 1 marca (wtorek), godz. 21.30)

Z kolei "Suprise, Suprise" to program pełen wzruszeń, łez, radości, nieoczekiwanych spotkań i zaskakujących niespodzianek. Ten show jest szansą, by docenić prawdziwych bohaterów codzienności. Poznamy historie zwykłych – niezwykłych ludzi, którzy w zaskakujących sytuacjach potrafili bezinteresownie pomóc innym, a nawet uratować od śmierci zupełnie obce osoby. Zaproszeni do programu bohaterowie, zostaną uhonorowani niespodzianką będącą niejednokrotnie spełnieniem ich życiowych marzeń. A wszystko dlatego, że tak po prostu, w przeszłości zdecydowali się pomóc innemu człowiekowi. Program poprowadzą Wojciech Błach oraz Stefano Terrazzino. (Premierowy odcinek – 12 marca (sobota), godz. 20.00).

Sprawdzone show Polsatu - "Taniec z Gwiazdami", "Nasz nowy dom"...

W wiosennej ramówce Polsatu nie może zabraknąć stałych hitów. W piątki od 4 marca o godzinie 20. będziemy mogli oglądać piątą edycję "Tańca z Gwiazdami". Tym razem na parkiecie zobaczymy: Elżbietę Romanowską, boksera wagi ciężkiej - Izu Ugonoha, jedną z najładniejszych aktorek młodego pokolenia - Joannę Opozdę, wokalistę zespołu De Mono – Andrzeja Krzywego, doktor Olę Pietrzak z Leśnej Góry, czyli aktorkę Annę Karczmarczyk, wokalistkę Kasię Stankiewicz, Mistera Polski 2015 Rafała Jonkisza, aktora Waldemara Błaszczyka, zafascynowanego muzyką aktora młodego pokolenia - Nikodema Rozbickiego, cudowne dziecko polskich komedii romantycznych, 17 – letnią Julię Wróblewską oraz aktorkę, która „największą gwiazdą czuje się w domu” - Dorotę Chotecką.

Zobacz także

W show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystąpią zaś Katarzyna Zielińska, Aleksandra Szwed, Katarzyna Pakosińska, Agnieszka Twardowska, Marcin Rogacewicz, Adam Fidusiewicz, Dariusz Kordek i Jerzy Grzechnik. Tu nastąpiła zmiana godziny emisji na 21:30 w każdą sobotę.

Na widzów czekaja oczywiście kolejne edycje show kulinarnych - "Top Chef" (od 2 marca (środa), godz. 20.40) oraz "Hell's Kitchen. Piekielna Kuchnia" (od 1 marca (wtorek), godz. 20.00). Z kolei w 11. edycji “Tylko muzyka. Must be the music” w roli jurora zobaczymy po raz pierwszy Tymona Tymańskiego. Premierowy odcinek – 6 marca (niedziela), godz. 20.00. Fani nie mogą się również doczekać na kolejny sezon "Nasz nowy dom" z Katarzyną Dowbor. Dla fanów seriali Polsat przygotował kontynuacje hitów "Przyjaciółki", "Pierwsza Miłość" oraz "świat według Kiepskich".

Wiosną widzowie zobaczą również kontynuacje seriali paradokumentalnych: „Trudne sprawy” (od 29 lutego, od poniedziałku do piątku, o godz. 13.00), „Malanowski i Partnerzy” (od 29 lutego, od poniedziałku do piątku, o godzinie 16.30), „Zdrady” (od 3 marca - czwartki o godzinie 22.00) „Pielęgniarki” (od 29 lutego, od poniedziałku do piątku, o godzinie 12.00) oraz wracające po przerwie „Dlaczego ja?” (od 29 lutego od poniedziałku do piątku, o godzinie 14.45) i „Pamiętniki z wakacji” (od 2 marca, w środy o godz. 22.05).

Na który z programów czekacie najbardziej?

Zobacz: Joanna Opozda zdradziła jak idą jej treningi do Tańca z Gwiazdami: "Bywa ciężko"

Powiedz TAK! - to nowy serial Polsatu!

Tymon Tymański jest nowym jurorem Must be the music.

Kasia Dowbor zaprasza na "Nasz nowy dom".