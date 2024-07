Joanna Opozda o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Joanna Opozda zdradziła, jak idą jej pierwsze treningi do "Tańca z Gwiazdami"! Aktorka w tanecznym show zatańczy w parze z Kamilem Kuroczko, który trenował już m.in. Honoratę Skarbek i Sylwię Arnesen. Joanna Opozda zdradziła w rozmowie z Party.pl, jak idą jej treningi do pierwszego odcinka. Gwiazda przyznała, że jest ciężko, ale ma nadzieję, że widzom się spodoba:

Jestem pozytywnie nastawiona i daję z siebie wszystko. Przy okazji na sali jest zawsze kupa śmiechu i radochy - dla mnie bomba. Efekty treningów poznamy już wkrótce. Trochę się boję, że dam ciała, bo wokół mnie tylu zdolnych ludzi, ale myślę, że grunt to uśmiech i heja do przodu! Będzie, co ma być. Ja ze swojej strony mogę tylko obiecać, że postaram się zrobić, co w mojej mocy, żeby było jak najlepiej - mówi.