Polsat co roku stara się zapraszać do udziału w programie najbardziej przebojowych i lubianych przez internautów celebrytów. Niedawno oficjalnie potwierdzono, że w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Emilia Komarnicka. Niestety, jedna z najbardziej wyczekiwanych gwiazd musiała tym razem odmówić udziału w show. Choć nie brakowało jej chęci, miała ważny powód, by podjąć taką decyzję.

Zenek Martyniuk nie pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami". Jest powód

Jak donoszą media, produkcja już od jakiegoś czasu zabiegała o udział Zenka Martyniuka w programie "Taniec z Gwiazdami". Co więcej, internauci z niecierpliwością oczekiwali, kiedy informacja ta stanie się oficjalna. Niestety i tym razem się to nie udało. Zenek Martyniuk nie powalczy o zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami" z ogłoszonymi już uczestnikami show. Plotek.pl przekazał powód takiej decyzji, powołując się na informatora związanego z produkcją.

Zenek Martyniuk ostatecznie zrezygnował z udziału w programie. Pewnie Daniel jest powodem, ale na razie wiemy tyle, że Zenka nie będzie w najnowszej edycji show przekazano informację.

Zenek Martyniuk chciał wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Wybrał sobie partnerkę do tańca

Mimo zaistniałej sytuacji Zenek Martyniuk miał okazję wypowiedzieć się na temat swojego udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Okazało się, że wielka gwiazda disco polo bardzo chętnie podjęłaby takie wyzwanie. W rozmowie z ShowNews Martyniuk opowiedział, dlaczego uważa, że byłby idealnym kandydatem do tanecznego show.

To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczyć wyznał.

Zenek Martyniuk zdradził również, że jest wielkim fanem programu i razem ze swoją wnuczką - Laurą - regularnie ogląda wszystkie odcinki. Medialne spekulacje dotyczące jego występu w "Tańcu z Gwiazdami" były także jednym z rodzinnych tematów. Jak wspomniał Zenek, jego żona często pyta go, z kim chciałby zatańczyć w programie.

Danka wciąż mnie dopytuje, z kim ja bym chciał zatańczyć. To jej mówię, że z jakąś najładniejszą tancerką opowiadał Zenek Martyniuk.

Choć Zenek Martyniuk nie wystąpi w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", na scenie z pewnością zobaczymy Gamou Fall, Piotra Kędzierskiego, Mateusza Pawłowskiego, Małgorzatę Potocką oraz Emilię Komarnicką. Pełny skład par poznamy już wkrótce.

Zenek Martyniuk, fot. VIPHOTO/East News