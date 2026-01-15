"Taniec z gwiazdami" to zdecydowanie najpopularniejszy w Polsce program telewizyjny, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno telewidzów, jak i internautów. Choć najnowsza, 18. już edycja jeszcze się nie zaczęła, już budzi w wielbicielach formatu niemałe emocje. O poranku media obiegły wieści o dwóch wielkich gwiazdach, które prawdopodobnie w końcu będą miały szansę zachwycić swoim tańcem na parkiecie Polsatu.

Wieści wyszły na jaw. Są kolejne nazwiska uczestniczek "Tańca z gwiazdami"

Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" zgromadziła przed telewizorami milionową publiczność, a w dodatku wywołała ogromny szum w mediach. Internauci do dziś śledzą losy między innymi Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy w trakcie odcinka na żywo potwierdzili swój związek. Nie milkną też echa o wyjątkowej relacji, jaka połączyła tancerkę Janję Lesar oraz wioślarkę Katarzynę Zillmann, które stworzyły pierwszą w historii programu parę taneczną dwóch kobiet. Głośno jest też o zażyłości zwycięzców show: Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej.

Stacja nie osiada na laurach i robi wszystko, by kolejna odsłona show również wzbudzała niemniejsze emocje. Po potwierdzeniu udziału w dwóch gorących nazwisk, media stale dostają doniesienia o kolejnych uczestnikach show. Dziś o poranku Pudelek przekazał jeszcze nieoficjalne wieści o domniemanym uczestnictwie w programie dwóch bardzo znanych polskiej publice aktorek. Na parkiecie miałyby się pojawić Iza Miko i Magdalena Boczarska. Co więcej, informator zdradził kulisy kilkukrotnych starań stacji o ich udział w programie.

To nie były łatwe negocjacje. Zarówno Boczarska, jak i Miko mają napięte grafiki - to nie były pierwsze zaproszenia kierowane w ich stronę, jednak tym razem udało im się znaleźć przestrzeń, by pogodzić udział w programie z innymi zobowiązaniami. przekazał informator Pudelkowi

Zgodnie z doniesieniami, znany jest też partner taneczny jednej z aktorek. Magdalena Boczarska miałaby zatańczyć z kilkukrotnym zwycięzcą programu Jackiem Jeshke, który prawdopodobnie powróci do formatu po krótkiej przerwie.

Kto wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Jak już wiemy, w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy Mateusza Pawłowskiego, znanego z roli Kacperka z "Rodzinki.pl". W programie o Kryształową Kulę walczyć będzie także aktorka, Małgorzata Potocka. Choć do tej pory produkcja potwierdziła tylko dwa nazwiska, to fani popularnego programu wciąż czekają na ujawnienie aż ośmiu pozostałych uczestników. Większość gwiazd, o których się spekuluje, nie zabrało do tej pory głosu w sprawie swojej tanecznej przygody w telewizji, ale znalazły się również takie, które stanowczo zaprzeczyły takim doniesieniom.

O rezygnacji z "Tańca z gwiazdami" kolejny rok z rzędu poinformowała Małgorzata Rozenek-Majdan, uzasadniając decyzję tym, że format nie jest nadawany przez stację, w której obecnie pracuje. O swojej nieobecności w kolejnej edycji wypowiedziała się także Helena Englert, wyrażając jednocześnie nadzieję na wzięcie udziału w tanecznej konkurencji w przyszłości.

Fot. Artur Zawadzki/REPORTER