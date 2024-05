Za nami wieczór pełen emocji, a to wszystko dzięki finałowi "Hotelu Paradise". Już wiemy, że wielkimi zwycięzcami sezonu zostali Aga i Jędrek. Jednak tego nikt się nie spodziewał- Agnieszka w ostatniej sekundzie rzuciła kulą, co rozzłościło fanów show. Nastała burza w komentarzach!

Wielkimi zwycięzcami 8. sezonu "Hotelu Paradise" zostali Jędrzej i Agnieszka. Jednak można śmiało rzec, że to właśnie Aga była "królową" tego wieczoru. Kobieta zdecydowała się rzucić kulą w ostatniej chwili na polu 100 000 złotych podczas ścieżki lojalności. Byli uczestnicy "Hotelu Paradise" nie kryli zaskoczenia, podobnie jak fani programu, których ta sytuacja mocno podzieliła. W komentarzach czarne chmury nad Agnieszką, której widzowie zarzucają manipulację oraz fałsz!