W "Rolnik szuka żony" odesłała Janka do domu, teraz Kamila odnowiła z nim kontakt?

Kamila z "Rolnik szuka żony" w najnowszym wywiadzie zdradziła, dlaczego nie wyszło jej z Adamem i wyznała, jak dziś wyglądają ich relacje. Rolniczka w rozmowie z reporterem portalu pomponik.pl przyznała, że po programie zerwała kontakt z Tomaszem i Jankiem, ale jeden z nich próbował umówić się z nią już po tym, jak go odrzuciła! Który z kandydatów zaproponował Kamili spotkanie poza programem? Sprawdźcie, co powiedziała piękna rolniczka! Kamila z "Rolnik szuka żony" szczerze o relacjach z Adamem Kamila z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" jest tą, która otrzymała rekordową liczbę listów od zainteresowanych nią mężczyzn. Kamila przez wielu internautów została okrzyknięta najpiękniejszą rolniczką, a o jej serce walczyło spore grono prawdziwych przystojniaków. Ostatecznie do swojego domu zaprosiła Tomasza, Adama i Janka. Najszybciej z programem pożegnał się Janek - Kamila odesłała go do domu i w dniu wyborów musiała zdecydować, czy chce być z Adamem czy Tomaszem. Podczas rodzinnej kolacji rolniczka głośno przyznała, że bliżej jej do Tomasza, jednak następnego dnia ogłosiła, że decyduje się na Adama. Kamila odwiedziła Adama w jego domu, jednak szybko okazało się, że pojawiły się między nimi nieporozumienia i rolniczka podziękowała mu za dalszy udział w programie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Tomasz pobije rekord Kamili? Zdradził, ile propozycji matrymonialnych otrzymuje Kamila miała żal do Adama, że nie próbuje jej zdobyć, z kolei Adam w finałowym odcinku opowiedział o zaskakujących wiadomościach od rolniczki i o absurdalnej sytuacji w jej domu. Teraz Kamila w rozmowie z portalem pomponik.pl zdradziła, że to właśnie Adam jest jedynym kandydatem, z którym utrzymuje kontakt po...