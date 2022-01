"Rolnik szuka żony": Adam, Janek i Tomasz zdradzają kulisy programu. "Nie zaprosili nas"

W ósmej edycji "Rolnik szuka żony" przyszedł czas na bliższe poznanie. Tydzień temu dowiedzieliśmy się kto zostanie zaproszony do gospodarstw uczestników show. W tym tygodniu zobaczyliśmy jakie pierwsze wrażenie zrobili na sobie kandydaci. Zobaczyli domy, gospodarstwa, spotkali się z konkurentami. Pierwsze prezenty, kontakty, rozmowy, uściski... Wszystko to z pewnością ma i będzie miało znaczenie dla późniejszych wydarzeń. Jednym z najważniejszych momentów dla kandydatów "najpiękniejszej uczestniczki wszystkich edycji Rolnika", jak nazywają ją fani, czyli Kamili, było poznanie rodziców dziewczyny. Do kogo jest podobna? Jak zaprezentowali się panowie? "Rolnik szuka żony": pierwszy dzień kandydatów w gospodarstwie Kamili Piękna Kamila jest tą uczestniczką, która ustanowiła rekord listów - napisało do niej aż 500 kandydatów. Choć do pierwszego etapu zaprosiła wielu przystojniaków , ostatecznie musiała wybrać trzech. Już na samym początku 4. odcinka "Rolnik szuka żony" Kamila wyznała, że czuła przerażenie i bała się co zaproszeni panowie powiedzą o jej gospodarstwie i domu. Miała nadzieję, że będą zachwyceni. Zdradziła też dlaczego wybrała akurat ich, co ją ujęło. W Tomku, którego po poprzednim odcinku wymienia się jako jej faworyta, widziała zaradność. Janka wybrała przez wartościowy list, a na randce spodobał się jego uśmiech. Za to Adam to romantyk, choć Kamila przyznała, że w jego przypadku nie było tej iskierki... Ja bardzo lubię się przytulać, chciałabym. Czuję w sobie nadzieję i traktuję ten program jako szansę - mówiła tuż przed przyjazdem pierwszego gościa. A pierwszy przyjechał Adam. Ja już nie wracam - zadeklarował, wyładowując wielką...