"Rolnik szuka żony": Joasia i Kamil zdradzili przyjaciołom ślubne plany

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" zorganizowali swój pierwszy live na Instagramie, gdzie wspólnie odpowiedzieli na pytania internautów. Rolnik po raz kolejny został zapytany o swoją faworytkę, zdradził, że po programie przytył 12 kilogramów i wyjaśnił, dlaczego zdecydowali się na ślub dopiero za dwa lata. Jak się okazuje Joanna i Kamil mają kilka powodów... Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" szczerze o ślubie Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" zaręczyli się na oczach milionów widzów w finale ósmej edycji programu. Para szybko zamieszkała razem z obawy, że relacja mogłaby nie przetrwać z racji dzielącej ich odległości, a jest to ponad 650 kilometrów. Po zakończeniu udziału w programie Joanna stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych i nie ukrywa, że ma też plany na kanał w serwisie YouTube, który chciałaby prowadzić z Kamilem. Niedawno narzeczona rolnika zdradziła, że zdecydowali się zaplanować swój ślub, który miałby się odbyć dopiero za dwa lata: Za dwa lata. Dokładnej daty nie mamy, ale jeśli chodzi o miesiące to czerwiec lub sierpień - zdradziła narzeczona Kamila. Internauci już od jakiegoś czasu pytają parę w komentarzach, dlaczego zdecydowali się na tak odległą datę, a teraz Joanna i Kamil podczas live'a na Instagramie poinformowali o powodach tej decyzji. Okazuje się, że w przyszłym roku ślub bierze siostra Kamila , ale to nie jedyny powód. Para bardzo poważnie podchodzi do tematu ślubu i chce spokojnie zaplanować ten dzień, a nie będzie to łatwe ponieważ oboje mają duże rodziny, a odległość, jaka dzieli ich rodzinne domy mocno utrudnia zadanie. To nie będzie łatwe zadanie! Za rok ślub ma siostra Kamila, a po drugie chcemy wszystko na spokojnie zaplanować. Dodatkowo kwestie...