"Rolnik szuka żony": Dlaczego Kamila tak błyszczała przed kamerą? 

Kamila, okrzyknięta najpiękniejszą uczestniczką wszystkich edycji "Rolnik szuka żony", nie znalazła w programie miłości, ale zdobyła ogromną popularność. Wielu widzów hitu TVP do dziś poszukuje kolejnych informacji o życiu prywatnym efektownej właścicielki pieczarkarni. Młoda bizneswoman niezbyt często decyduje się na prywatne wyznania. W ostatni weekend zrobił jednak wyjątek - w serii Q&A na Instagramie zdecydowała się odpowiedzieć na wiele kwestii nurtujących jej obserwatorów. W tym na jedno z najbardziej zaskakujących... dlaczego tak błyszczała przed kamerami.

Kamila z "Rolnik szuka żony" o kulisach produkcji

Kamila budziła emocje już przed startem 8. edycji "Rolnik szuka żony". Po przedstawieniu uczestników okazało się, że do pięknej i intrygującej rolniczki postanowiło napisać list aż 500 osób! A to rekord w całej historii programu. Kamila miała trudny wybór, w końcu zdecydowała się zaprosić do swojego gospodarstwa trzech kandydatów - Tomasza, Janka i Adama. W kolejnych dniach początkowo jej faworytem był ten pierwszy, jednak po pobycie zdecydowała się na ostatniego. Dalsza znajomość z Adamem nie przerodziła się w miłość, za to sama Kamila musiała zmierzyć się z falą krytyki - część widzów uznała, że dziewczyna nie szuka partnera do życia, ale pracownika do swojego biznesu.

Dlaczego Kamila tak błyszczała w "Rolnik szuka żony"

Choć od zakończenia programu minęło już wiele tygodni, piękna uczestniczka wciąż budzi sporo emocji. W niedzielny wieczór Kamila postanowiła zaspokoić ciekawość fanów "Rolnik szuka żony" odpowiadając na długą serię pytań na swoim instagramowym profilu. Internautów interesował jej stosunek do mężczyzn, praca, zabiegi upiększające... Ale wśród pytań pojawiło się też jedno dość zaskakujące. O to, dlaczego tak błyszczała przed kamerami.

Rzeczywiście, w niektórych ujęciach, twarz Kamili mocno odbijała telewizyjne oświetlenie. Skąd taki efekt? Zaskakujące pytanie, to i odpowiedź musi być zaskakująca.

Jak wyznała Kamila, to zasługa... komarów. Uczestnicy musieli używać środków na te męczące owady, bo - jak to określiła - " w niektórych momentach nie dawało się wytrzymać. I to właśnie spray spowodował taki efekt na jej twarzy.

Jak się okazało po finale, ostatecznie Kamili nie udało się związać z nikim w "Rolnik szuka żony" i chociaż, jak przyznała, była w krótkim związku po programie, dziś znów jest singielką i czeka na prawdziwą miłość.