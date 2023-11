Sobotni odcinek „The Voice of Poland” otworzyła dyskusja Trenerów po występie jednej z uczestniczek. Michał nawiązał do faktu, że Trenerzy komentując wykonania często używają określenia „piasek w głosie”. Maria odpowiadała mu w sposób sugerujący, że konflikt między Trenerami trwa, a zachowanie Michała ją irytuje.

Ten piasek mi się podobał – skomentował występ Michał.

Mnie się piasek dopiero w poprzedniej edycji spodobał – odpowiedział nawiązując do Andrzeja Baron.

Ale to jest nie fair – krzyczał Michał.

Ale co jest nie fair? – spytała wyraźnie poirytowana Maria.

Za każdym razem, jak się mówi piasek, to jest nawiązanie do Andrzeja – dodał Michał.

Ty się obrażasz za tego Piaska? – spytała Andrzeja Maria.

Przecież podziękowałem ładnie – odparł ironicznie Andrzej.

To słowo jest tak bardzo popularne – stwierdził Michał.

Taki śliczny piasek – szydziła Maria.

A twoje nie? Też masz dobre nazwisko – zwrócił się do Michała Tomson.

Ale co powiesz, że Szpak ci wpadł w oko? – spytał Michał.

Można tak powiedzieć – zakończył rozmowę Tomson.