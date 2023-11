1 z 5

Michał Szpak i Dawid Kwiatkowski to najgorętsze nazwiska na polskiej scenie muzycznej. Obaj mają świetne głosy i świetny styl. Teraz łączy ich również program "The Voice" - Michał jest jurorem w "The Voice of Poland", a Dawid - w "The Voice Kids". A także oddani fani. Pojawiły się jednak pogłoski, że panowie nie do końca są w dobrych relacjach. Powód? Jak informuje "Fakt", Michał Szpak jest zazdrosny o Dawida Kwiatkowskiego, ponieważ zbiera on od produkcji "The Voice" lepsze i pochlebniejsze opinie na temat swojego jurorowania niż on.

– Szpak od początku porównywał się do Kwiatkowskiego. A odkąd zdał sobie sprawę, że jego konkurent podbił serce producentów, zielenieje z zazdrości, ilekroć temat schodzi na Dawida. Zupełnie jakby miał kompleksy na jego punkcie – mówi nasz informator - czytamy w "Fakcie".

To nie pierwszy raz, kiedy porównuje się 27-letniego Szpaka z 21-letnim Kwiatkowskim.

Sam Michał Szpak już wielokrotnie wypowiadał się na temat Dawida i mówił, że łączy ich koleżeńska relacja i nikt nikomu nie zazdrości, bo nawet zwyczajnie nie mają na to czasu.

