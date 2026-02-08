Julia i Arek to jedna z par, które w 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" zadeklarowali, że są razem. W finale potwierdzili, że nadal łączy ich uczucie, ale od jakiegoś czasu na ich instagramowych kontach w mediach społecznościowych nie pojawiały się wspólne zdjęcia. Teraz niespodziewanie Arek zaskoczył galerią nowym zdjęć, ale co z Julią?

Arek z "Rolnik szuka żony" zaskoczył zdjęciem. Czy nadal jest w związku z Julią?

W 12. edycji programu „Rolnik szuka żony” relacja między Arkadiuszem a Julią była jednym z ważniejszych wątków sezonu. Arek już od pierwszych wspólnych chwil jasno dał do zrozumienia, że to właśnie Julia wzbudziła w nim największe zainteresowanie i choć starał się wszystkie kandydatki traktować tak samo, to jego faworytką bez wątpienia była piękna blondynka. Widzowie mieli szansę obserwować, jak rozwijała się ich relacja, a pod koniec programu to właśnie Julia została wybrana przez Arka.

Po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" oboje deklarowali, że nadal są razem, a ich uczucie przetrwało. A jak jest teraz? Arek z "Rolnika" właśnie opublikował nowe zdjęcie i oczywiście pozuje na nich z Julią. Para jest uśmiechnięta i widać, że są bardzo szczęśliwi.

Przy okazji obecności na targach zachęcali innych rolników do tego, aby zgłaszali się do kolejnej edycji. Tylko spójrzcie, jak razem wyglądają! Idealna para.

Joasia z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowiną

Okazuje się, że na targach rolniczych pojawił się nie tylko Arek z 12. edycji "Rolnik szuka żony" w towarzystwie Julii, ale również Joasia i Kamil z 8. edycjji razem ze swoją uroczą córeczką Antosią. Wszyscy zdecydowali się na wspólne zdjęcia. Przy okazji Joasia zdradziła, że to ona rok temu namówiła Arka na udział w programie, a dziś jest na kolejnych targach już z ukochaną. To najlepszy dowód na to, że program "Rolnik szuka żony" łączy ludzi.

Piękny czas! @targilublin 2026Ciekawostka do zdjęcia nr 1 Arek to mój programowy synek Rok temu, właśnie na targach w Lublinie, udało mi się namówić Arka do zgłoszenia się do programu @rolnikszukazonytvpJak widać, było warto! - napisała Joanna Osypowicz

