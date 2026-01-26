Klaudia z "Rolnika" pokazała zdjęcie z synkiem i zdradziła jego imię. Jest wyjątkowe
Klaudia z 9. edycji „Rolnik szuka żony” właśnie została mamą! Wraz z mężem Valentynem powitali na świecie synka i teraz zdradzili jego imię. Symboliczny tort ujawnił tę niespodziankę.
Klaudia, uczestniczka 9. edycji programu „Rolnik szuka żony” i jej mąż Valentyn powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Informację o narodzinach synka para przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wzruszające zdjęcie. Teraz poszli o krok dalej i ujawnili imię chłopca.
Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami
Klaudia i Valentyn poznali się na planie 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Już od pierwszych odcinków można było zauważyć, że między nimi iskrzy. Z odcinka na odcinek ich relacja rozwijała się coraz bardziej dynamicznie, aż w końcu postanowili zamieszkać razem.
Po zakończeniu programu para zdecydowała się na ślub, który odbył się 10 sierpnia 2025 roku. Uroczystość miała miejsce na Podlasiu i zgromadziła bliskich oraz znajomych z programu, w tym Martę Manowską. Niedługo później ogłosili, że spodziewają się dziecka, a ostatnio podzielili się nowiną i ogłosili narodziny syna.
Symboliczny tort Klaudii z "Rolnika" zdradza imię dziecka
To nie wszystko! Klaudia pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym trzyma synka w ramionach. Na opublikowanym kadrze uwagę przyciąga nie tylko maluszek, ale również tort ze świeczką i napisem:
Witaj Mikołajku
To właśnie dzięki temu symbolicznemu detalowi fani Klaudii i Valentyna dowiedzieli się, że ich synek nosi imię Mikołaj. To jedno zdjęcie wystarczyło, by przekazać radosną nowinę.
Klaudia nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa i dodała jeszcze poruszające słowa:
Mam wszystko
Tylko spójrzcie na ten uroczy kadr!
