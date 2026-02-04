Kolejna edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" startuje już w marcu. Produkcja Polsatu ujawniła już uczestników wiosennego sezonu. Wśród nich znajdują się nie tylko aktorzy i aktorki, ale i internetowi twórcy, a wśród nich Natalia "Natsu" Karczmarczyk oraz Kacper "Jasper" Porębski. Ostatni uczestnik jeszcze przed rozpoczęciem programu zrobił wokół siebie spore zamieszanie. Jasper właśnie zaskoczył nagraniem, na którym podpisuje umowę. Wszystko pokazał!

Kacper Jasper Porębski pokazał swoją umowę do "Tańca z Gwiazdami"

Kacper "Jasper" Porębski to jeden z najpopularniejszych polskich influencerów młodego pokolenia. Znany głównie z platformy TikTok, a ostatnio coraz częściej pojawia się również poza światem internetu i działa również w dubbingu, użyczając głosu postaciom z takich bajek, jak "Garfield" czy "Noc w zoo.

Teraz Kacper Porębski opublikował w sieci nagranie, na którym udał się do siedziby Polsatu, aby podpisać umowę. Tam został uprzedzony o tym, że prezes nie jest w najlepszym humorze, a prezesem okazał się... Krzystof Ibisz. Trzeba przyznać, że Jasperowi nie brakuje dystansu i wprowadzi do "Tańca z Gwiazdami" mnóstwo pozytywnej energii. To żartobliwe wideo jest hitem w sieci!

Jestem dzisiaj umówiony do Polsatu na podpisanie umowy do 'Tańca z Gwiazdami'. Za 15 minut mam z nim umówione spotkanie, które ma trwać 5 minut. Przyszedł po mnie asystent prezesa cały przerażony i powiedział tylko, że prezes jest w złym humorze. - powiedział na żartobliwym nagraniu Jasper Porębski.

W komentarzu pod nagraniem sytuację skomentował Krzysztof Ibisz, który wcielił się w rolę prezesa i życzył Jasperowi powodzenia. Influencer zdecydował się odpowiedzieć na ten komentarz i obiecał, że będzie się bardzo starał.

Panie Prezesie, obiecuję, że będę się starał i ogólnie ładnie tańczył - dodał żartobliwie Jasper Porębski

Kto będzie partnerką Jaspera w "Tańcu z gwiazdami"?

Według nieoficjalnych doniesień serwisu Pudelek, taneczną partnerką Kacpra Porębskiego w 18. edycji "Tańca z gwiazdami" ma być Daria Syta. Choć stacja Polsat nie potwierdziła oficjalnie tej informacji, influencer zasugerował, że spotkał się już z przydzieloną mu partnerką i wyraził zadowolenie z wyboru.

Wydaje mi się, że lepiej nie mogłem trafić, więc nie mogę się doczekać, aż będą mógł powiedzieć, kto to - powiedział zachwycony Jasper w 'Halo tu Polsat'

Będziecie mu kibicować?

