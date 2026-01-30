Wiosenna edycja programu „Taniec z Gwiazdami” przynosi zaskakujące nazwiska! Od miesięcy w mediach spekuluje się o gwiazdach, które tym razem zobaczymy na parkiecie w tanecznej rywalizacji. Teraz stacja Polsat potwierdziła oficjalnie nowego uczestnika, który będzie już kolejną gwiazdą z internetowego zgiełku.

Kacper "Jasper" Porębki w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

Oficjalnie potwierdzono udział Kacpra Porębskiego, znanego jako „Jasper”, w 18. edycji tego popularnego tanecznego show. Wiadomość została ogłoszona przez serwis halotupolsat.pl. To już kolejna postać z internetowego świata, która stanie do walki o Kryształową Kulę! 23-letni influencer, który zdobył ogromną popularność dzięki swoim dynamicznym materiałom wideo, stanie teraz przed zupełnie nowym wyzwaniem. Czy uda mu się zdobyć sympatię widzów również na parkiecie? Tego dowiemy się w marcu.

Już w sobotę, od godziny 8:00, widzowie będą mogli zobaczyć Kacpra „Jaspera” Porębskiego w programie „halo tu polsat”. Influencer ma opowiedzieć o swoich przygotowaniach do tanecznego show, a także zdradzić, czy towarzyszy mu trema przed występami na żywo. Jak sam mówił w mediach społecznościowych - „lubi wyzwania” i chce „wyjść ze swojej strefy komfortu”.

Z czego znany jest Kacper "Jasper" Porębski?

Jasper to nie tylko popularny TikToker, ale też wszechstronny twórca. Na TikToku obserwuje go aż 2,8 mln osób, a jego Instagram zgromadził prawie 400 tys. fanów. Znany jest z kreatywnych materiałów wideo, relacji z podróży oraz wyjątkowych pomysłów na świąteczne dekoracje, które stają się viralami.

Nie ogranicza się jednak wyłącznie do social mediów. Kacper Porębski dał się również poznać jako aktor dubbingowy. Jego głos można było usłyszeć w kinowych animacjach, takich jak "Garfield" i "Noc w zoo". Widzowie doceniają jego charyzmę i spontaniczność, które mogą okazać się jego największymi atutami w nowym wyzwaniu.

Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Premiera 18. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” zaplanowana jest na 1 marca 2026 roku. Obok Jaspera na parkiecie zobaczymy również inne znane twarze - zarówno z internetu, jak i tradycyjnych mediów. Do tej pory produkcja potwierdziła uczestnictwo Natalii Karczmarczyk „Natsu”, Mateusza Pawłowskiego, Małgorzaty Potockiej, Piotra Kędzierskiego, Gamou Falla, Magdy Boczarskiej, Emilii Komarnickiej, Pauliny Gałązki oraz Kamila Nożyńskiego.

