Już 1 marca na antenie stacji Polsat zobaczymy nową edycję "Tańca z gwiazdami", a w niej całą plejadę gwiazd - nie zabraknie znanych aktorów, uwielbianego dziennikarza, a także popularnych influencerów. Skład uczestników jest naprawdę mocny, więc nic dziwnego, że wielu fanów z niecierpliwością czekało na wiadomości ws. biletów na widownię programu. I właśnie wszystko stało się jasne!

"Taniec z gwiazdami": komunikat produkcji ws. biletów na widownię

Od kilku edycji każdy fan "Tańca z gwiazdami" może uczestniczyć podczas programu "na żywo", zasiadając na widowni. Produkcja ruszyła bowiem ze sprzedażą biletów, które szybko zaczęły cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że również w tej edycji zdecydowano się na takie rozwiązanie. W mediach społecznościowych programu właśnie przekazano informacje ws. biletów na widownię nowej edycji tanecznego show.

Chcesz zobaczyć „Taniec z Gwiazdami” na żywo? To Twoja szansa! Już jutro o 10:00 rusza sprzedaż biletów na widownię programu! Więcej informacji od jutra na tzg.polsat.pl - przekazała produkcja programu

Jedna wejściówka na wybrany odcinek kosztuje 316 zł. Droższe bilety są na odcinek finałowy - wtedy trzeba liczyć się z wydatkiem 421 zł za jeden bilet.

Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Produkcja "Tańca z gwiazdami" ujawniła już prawie wszystkie gwiazdy 18. edycji show. Na ten moment oficjalnie potwierdzono już 11 nazwisk i w tym gronie są:

Mateusz Pawłowski

Małgorzata Potocka

Piotr Kędzierski

Gamou Fall

Magda Boczarska

Emilia Komarnicka

Paulina Gałązka

Kamil Nożyński

Natalia Karczmarczyk

Kacper Porębski

Izabella Miko

Według medialnych doniesień ostatnim uczestnikiem ma być Sebastian Fabijański. Co sądzicie o tym składzie? Za kogo będziecie trzymać kciuki?

