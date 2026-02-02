Pilny komunikat produkcji "Tańca z gwiazdami" ws. nowej edycji. Fani tak długo na to czekali
18. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat startuje lada moment. Nic więc dziwnego, że produkcja tanecznego show ujawnia już smaczki związane z nową odsłoną programu. Najnowsza wiadomość dot. nowej edycji ucieszyła fanów w szczególności.
Już 1 marca na antenie stacji Polsat zobaczymy nową edycję "Tańca z gwiazdami", a w niej całą plejadę gwiazd - nie zabraknie znanych aktorów, uwielbianego dziennikarza, a także popularnych influencerów. Skład uczestników jest naprawdę mocny, więc nic dziwnego, że wielu fanów z niecierpliwością czekało na wiadomości ws. biletów na widownię programu. I właśnie wszystko stało się jasne!
"Taniec z gwiazdami": komunikat produkcji ws. biletów na widownię
Od kilku edycji każdy fan "Tańca z gwiazdami" może uczestniczyć podczas programu "na żywo", zasiadając na widowni. Produkcja ruszyła bowiem ze sprzedażą biletów, które szybko zaczęły cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że również w tej edycji zdecydowano się na takie rozwiązanie. W mediach społecznościowych programu właśnie przekazano informacje ws. biletów na widownię nowej edycji tanecznego show.
Chcesz zobaczyć „Taniec z Gwiazdami” na żywo? To Twoja szansa! Już jutro o 10:00 rusza sprzedaż biletów na widownię programu! Więcej informacji od jutra na tzg.polsat.pl
Jedna wejściówka na wybrany odcinek kosztuje 316 zł. Droższe bilety są na odcinek finałowy - wtedy trzeba liczyć się z wydatkiem 421 zł za jeden bilet.
Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?
Produkcja "Tańca z gwiazdami" ujawniła już prawie wszystkie gwiazdy 18. edycji show. Na ten moment oficjalnie potwierdzono już 11 nazwisk i w tym gronie są:
Mateusz Pawłowski
Małgorzata Potocka
Piotr Kędzierski
Gamou Fall
Magda Boczarska
Emilia Komarnicka
Paulina Gałązka
Kamil Nożyński
Natalia Karczmarczyk
Kacper Porębski
Izabella Miko
Według medialnych doniesień ostatnim uczestnikiem ma być Sebastian Fabijański. Co sądzicie o tym składzie? Za kogo będziecie trzymać kciuki?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: