Kacper Porębski, szerzej znany jako Jasper, to młody influencer, który zdobył popularność dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych. Działa przede wszystkim na TikToku i Instagramie, gdzie zgromadził pokaźną grupę fanów. Do tej pory jednak nie miał okazji zaprezentować się szerokiej publiczności w tradycyjnych mediach - aż do teraz.

Jasper dostał telefon z "Tańca z Gwiazdami"

W sobotnie przedpołudnie Jasper pojawił się w programie "halo tu Polsat", gdzie opowiedział o propozycji z Polsatu. Otrzymał telefon od producentów programu "Taniec z Gwiazdami" z propozycją udziału w 18. edycji show. Jak przyznał w rozmowie, nie spodziewał się takiego zaproszenia. Był zdezorientowany i przez moment nie mógł uwierzyć w to, co właśnie się wydarzyło. Najbliższą osobą, z którą Jasper chciał podzielić się tą wiadomością, była jego mama. To właśnie ona jako pierwsza usłyszała o propozycji udziału syna w programie. Według relacji Jaspera, zapanowała chwila całkowitej ciszy, która jeszcze bardziej podkreśliła wagę sytuacji. Dla influencera ta sytuacja była ekscytująca, a równocześnie musiał opanować ekscytację, by zachować tajemnicę.

Marzenie, które stało się rzeczywistością

Jasper przyznał, że pomysł o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" pojawił się już wcześniej, gdy miał okazję zasiadać na widowni programu. To wtedy po raz pierwszy pomyślał, że chciałby kiedyś zatańczyć na tym parkiecie. W programie "halo tu Polsat" influencer zdradził, że stresuje się swoim pierwszym występem telewizyjnym, jednak traktuje to jako wielką szansę i wyzwanie.

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" dla wielu osób był początkiem nowej drogi zawodowej. W programie prowadząca Agnieszka Hyży zasugerowała Jasperowi, że być może jego kariera telewizyjna na tym się nie zakończy. Wspomniała o potencjalnym udziale w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na pytanie o jego zdolności wokalne, Jasper zażartował, że jego mama twierdzi, iż ma dobry głos. Jego obecność w 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", która rusza już 1 marca, z pewnością będzie budziła ogromne emocje wśród fanów.

