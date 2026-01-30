Magdalena Tarnowska to tancerka, która zdobyła najwyższą światową taneczną klasę "S", rywalizując z profesjonalnymi parami na międzynarodowych turniejach. Polscy telewidzowie poznali ją dzięki 17. edycji "Tańca z gwiazdami", którą debiutancko wygrała. Taneczną parę tworzyła z popularnym twórcą internetowym Mikołajem "Bagim" Bagińskim, co dało jej tez dużą popularność wśród internautów, którzy pokochali tancerkę nie tylko za taneczne umiejętności, lecz także energię i osobowość. Teraz pokazała fanom nagranie z przygotowań do kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami".

Magdalena Tarnowska w "Tańcu z gwiazdami"

Magdalena Tarnowska zachwyciła zarówno polskich telewidzów, jak i internautów, debiutując medialnie jako trenerka w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". W parze z influencerem Mikołajem "Bagim" Bagińskim sięgnęła po Kryształową Kulę, udowadniając, że świetnie sprawdziła się w nowej dla siebie roli. Fani nie wyobrażali sobie kolejnej edycji tanecznego show bez jej udziału i rzeczywiście - Tarnowska potwierdziła, że znów zagości na parkiecie w najbliższej wiosennej edycji, w krótkim nagraniu na Instagramie.

Jestem wdzięczna, wzruszona i niesamowicie się cieszę!!! Dziękuję. napisała w opisie filmiku tancerka

Magdalena Tarnowska na sali tanecznej z nowym partnerem

Magdalena Tarnowska zaskoczyła fanów nagraniem na Instagramie, na którym oznaczyła zarówno profil "Tańca z gwiazdami", jak i Telewizji Polsat. Wszystko dzieje się na sali tanecznej, na której tancerka już teraz zaczęła przygotowania do kolejnej edycji. Ku zaskoczeniu fanów, na nagraniu pojawiła się z wieloletnim tancerzem i kilkukrotnym zwycięzcą "Tańca z gwiazdami" Stefano Terrazzino. Włoch po kilkuletniej przerwie również oficjalnie ogłosił powrót do programu, co wywołało falę radości wśród jego fanów.

Filmik pokazujący taneczne umiejętności Stefano i Magdy skomentował emotikonami tancerki oraz dyskotekowej kuli Mikołaj "Bagi" Bagiński, z którym tancerka przetańczyła całą ostatnią edycję. Bagi z Magdaleną utrzymują ze sobą kontakt również po programie, co śledzi bardzo duże grono ich fanów. Potwierdza to fakt, że drobny komentarz influencera bardzo szybko zdobył prawie 2 tysiące polubień oraz kilkadziesiąt odpowiedzi internautów.

Choć wiadomo, że zarówno Magdalena Tarnowska, jak i Stefano Terrazzino zatańczą w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", to informacja o tym, z jakimi gwiazdami stworzą taneczne pary tym razem, wciąż zostaje zagadką dla wielbicieli programu.

