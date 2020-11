"Hotel Paradise 2": Robert i Sylwia myślą już o założeniu rodziny?! Zdradzili, jakie wybrali imiona dla dzieci

Robert z "Hotelu Paradise 2" kilka dni temu poinformował, że jest w nowym, szczęśliwym związku. Jego wybranką jest Sylwia Stasińska, piękna miss pochodząca z Chełma. Ich miłość była zaskoczeniem dla wszystkich fanów, ponieważ do tej pory łączyli go z Magdą, z którą był w programie. Uczestnicy musieli utrzymywać w tajemnicy swoje relacje aż do zakończenia drugiej edycji programu.

Dziś wiemy, że Magdę i Roberta nie łączą już nawet przyjacielskie stosunki, a Robert jest szczęśliwie zakochany w Sylwii. W sieci pojawiły się nawet plotki o ich zaręczynach! Czy to możliwe, że tak szybko podjęli tak ważne decyzje? Zakochani postanowili skonfrontować te wieści. Co powiedzieli?

Robert z "Hotelu Paradise 2" oświadczył się nowej dziewczynie?

Znajomość Magdy i Roberta zakończyła się z hukiem, co było szokiem dla wielu fanów "Hotelu Paradise 2", którzy pokładali w nich nadzieję. Magda o rozstaniu z Robertem poinformowała tuż po ostatniej "pandorze" w wyniku której musieli pożegnać się z programem, natomiast Robert wypowiedział się nieco później, a jego słowa nie pozostawiały złudzeń:

Moja relacja z Magdą, którą mogliście widzieć w hotelu, również się skończyła PONAD pół roku temu. Była to burzliwa relacja do której nawet myślami nie chce wracać i wolę by tak zostało - pisał

Od rozstania z Magdą minęło kilka miesięcy, a Robert zakochał się ponownie. Aktualnie jego wybranką jest Sylwia Stasińska, piękna miss, która w wyborach Miss Polonia 2018 zakwalifikowała się do Top 5 najpiękniejszych Polek. Robert i Sylwia nieśmiało pokazują się na Instagramie, a zainteresowanie ich związkiem rośnie do tego stopnia, że kobieta postanowiła odnieść się do plotek o zaręczynach i planowanym ślubie:

- Myślisz, że Robert będzie twoim mężem?

- Ja już czytałam, że jesteśmy zaręczeni, jak to jest Robert? - odpowiedziała Sylwia/

- Będę! - dodał Robert przy okazji odpowiadając na pytanie fanki

To dopiero byłby zwrot akcji! O tym, że Sylwia i Robert myślą poważnie o swoim związku świadczył również dzisiejszy live uczestnika "Hotelu Paradise 2". Dyskutując z zaciekawionymi jego nowym związkiem fanami, zdradził, że razem z Sylwia rozmawiali również o wymarzonych imionach dla dzieci:

Staropolskie imię to będzie. Dla chłopaka Janek a dla dziewczynki Zosia

Myślicie, że pomiędzy nimi jest już aż tak poważnie?

Robert z "Hotelu Paradise 2" ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest piękna Sylwia Stasińska.

Czy uczestnik "Hotelu Paradise 2" niedługo zdecyduje się na poważne kroki względem nowej miłości? Życzymy im wszystkiego najlepszego!