Magda i Robert z "Hotel Paradise 2" byli jedną z par, która po programie nadal była razem. Jednak jeszcze przed wielkim finałem okazało się, że się rozstali w niezbyt przyjaznej atmosferze. Z obu stron pojawiły się zaskakujące zarzuty, a w sieci Magda napisała:

Poznałam Roberta z drugiej strony. Niestety tej gorszej. Zaczęło się od drobnych kłamstw i niedomówień co przeważyło na mojej decyzji o rozstaniu.

Robert również przedstawił swoją wersję, w której napisał:

Ciężko było się odbudować po tym wszystkim, ale mam lekcje na przyszłość, by nigdy nie dać się podporządkować osobie i dać się sterować jak tresowana małpka. A to jak mogliście zobaczyć uwielbia to robić. Nie wspomnę o szacunku...

Podczas rozmowy z Atą i Arturem reporterka Party.pl poprosiła o skomentowanie relacji Magdy i Roberta:

Ich para po programie przetrwała. Była pandemia i razem mieszkali. Było w porządku, a później... - powiedziała szczerze Ata.

Co stało się pomiędzy Magdą i Robertem, że teraz nie chcą wracać nawet wspomnieniami do tej relacji!?Obejrzyjcie koniecznie całe wideo i zobaczcie, co Ata zdradziła na temat związku Magdy i Roberta!

