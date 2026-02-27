Ewa z "Farmy" skomentowała decyzję Janusza o rezygnacji z dalszego udziału w programie. Z samego rana udostępniła zdjęcie Janusza w relacji na InstaStories i zabrała głos ws. jego odejścia z show.

Zaskakująca decyzja Janusza. Uczestnik rezygnuje z udziału w "Farmie"

Atmosfera na planie najnowszego odcinka programu „Farma” od początku była bardzo napięta. Po dołączeniu nowych uczestników, takich jak Dominika i Aksel, wyzwania stały się jeszcze trudniejsze. Gdy przyszło do ogłoszenia nominacji do pojedynku, emocje sięgnęły zenitu. Właśnie wtedy jeden z uczestnik zszokował wszystkich swoją decyzją - Janusz zrezygnował z udziału w "Farmie". Decyzja Janusza była ogromnym zaskoczeniem dla pozostałych uczestników show. W programie polały się łzy.

Janusz otwarcie przyznał, że przez kilka dni zmagał się z decyzją, ale tęsknota za dziećmi i rodziną okazała się silniejsza niż chęć walki o zwycięstwo.

Przez parę dni już się kotłowało w tej mojej głowie, tęsknota za tymi dzieciami i się wykotłowało wyznał Janusz.

Ewa z "Farmy" komentuje decyzję Janusza

Tuż po tym, jak uczestnik ogłosił, że rezygnuje z programu w sieci pojawiła się zaskakująca wiadomość. Przekazano pilne wieści ws. odejścia Janusza z "Farmy" i wtedy też okazało się, że uczestnik w piątkowy poranek pojawi się w "Halo tu Polsat". Jeszcze zanim widzowie zobaczyli rozmowę z Januszem głos w jego sprawie zabrała Ewa.

Ewa z "Farmy" podczas relacji na InstaStories udostępniła informację, że Janusz pojawi się w śniadaniowce Polsatu i dodała:

Dziś gościem ''Halo tu Polsat'' będzie Janusz - człowiek, który zasługiwał, żeby wygrać ten program. Jak powiedział pewien znany premier - mężczyznę nie poznaje się po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. skomentowała Ewa.

Widzowie podzieleni po odejściu Janusza z "Farmy"

Odejście Janusza wywołało prawdziwą burzę komentarzy wśród widzów programu. Fani nie kryli smutku i żalu z powodu jego nagłej decyzji, wielu otwarcie przyznało, że to właśnie on był faworytem do finału. Pojawiły się komentarze wyrażające wsparcie: „Jedyny człowiek, który zasługiwał na finał. Najlepsza osoba na farmie. Nie spodziewałem się takiej decyzji”.

Nie brakowało jednak i innych głosów. Część widzów sugerowała, że za odejściem Janusza mogą stać wyrzuty sumienia, a nie tylko tęsknota za rodziną. W internecie pojawiły się spekulacje, że mogło chodzić o wcześniejsze decyzje Janusza, w tym nominację Wojtka do pojedynku czy sytuację z kucykiem, który uciekł z gospodarstwa.

Żałujecie, że Janusz zniknął z "Farmy"?

