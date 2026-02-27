Janusz z "Farmy" powiedział to tuż przed rozpoczęciem programu. To nagranie dziś zaskakuje
Janusz niespodziewanie ogłosił swoje odejście z programu "Farma", co wywołało ogromne emocje wśród uczestników i widzów. Decyzję uzasadnił tęsknotą za rodziną, jednak fani podejrzewają, że powód mógł być zupełnie inny. Sprawdźcie, co mówił tuż przed wejściem do programu!
Emocje po emisji najnowszego odcinka "Farmy" nie opadają. Z programem pożegnał się Janusz, a jego decyzja o rezygnacji wywołała poruszenie nie tylko wśród uczestników, ale i wśród widzów. Teraz przypominamy, co Janusz mówił tuż przed rozpoczęciem show Polsatu. Zdradził wówczas, dlaczego chce wziąć udział w "Farmie". Wspomniał o dzieciach.
Janusz zrezygnował z udziału w "Farmie"
Takiego zwrotu akcji w hicie Polsatu nie spodziewał się chyba nikt. W najnowszym odcinku okazało się, że Janusz rezygnuje z udziału w "Farmie". Uczestnik nagle ogłosił, że znika z programu bo chce wrócić do rodziny.
Przez parę dni już się kotłowało w tej mojej głowie, tęsknota za tymi dzieciami i się wykotłowało
Decyzja Janusza wywołała ogromne poruszenie w sieci, a fani węszą spisek na "Farmie". Niektórzy internauci uważają, że to wcale nie ze względu na tęsknotę za dziećmi Janusz podjął decyzję o rezygnacji z progamu.
Janusz zdradził, dlaczego zgłosił się na "Farmę"
Emocje po najnowszym odcinku "Farmy" nie opadają, a fani cały czas nie mogą uwierzyć, że Janusz zrezygnował z programu. Uczestnik tłumaczył się, że tęskni za rodziną - chociaż jak mówił jeszcze przed rozpoczęciem show - to właśnie dla nich zgłosił do do show Polsatu. Tak mówił tuż przed rozpoczęciem nowej edycji "Farmy". Janusz mówił wprost, że wchodzi do programu po wygraną.
Oczywiście po wygraną i żeby pokazać moim dzieciaczkom, że nie trzeba się bać tylko spełniać marzenia
Zdradził również, co by zrobił, gdyby wygrał "Farmę".
Na pewno pojadę z moimi dzieciaczkami na wakacje takie żeby odpocząć i zrelaksować się
Zobaczcie sami to nagranie!
Żałujecie, że Janusz zreygnowal z udziału w "Farmie"?
Zobacz także:
- Janusz odchodzi z "Farmy". Widzowie są podzieleni, po tym co zobaczyli
- Burza wokół nominacji na "Farmie". Nie chodzi tylko o Ewę i Agę, ale i Janusza
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.