Emocje po emisji najnowszego odcinka "Farmy" nie opadają. Z programem pożegnał się Janusz, a jego decyzja o rezygnacji wywołała poruszenie nie tylko wśród uczestników, ale i wśród widzów. Teraz przypominamy, co Janusz mówił tuż przed rozpoczęciem show Polsatu. Zdradził wówczas, dlaczego chce wziąć udział w "Farmie". Wspomniał o dzieciach.

Janusz zrezygnował z udziału w "Farmie"

Takiego zwrotu akcji w hicie Polsatu nie spodziewał się chyba nikt. W najnowszym odcinku okazało się, że Janusz rezygnuje z udziału w "Farmie". Uczestnik nagle ogłosił, że znika z programu bo chce wrócić do rodziny.

Przez parę dni już się kotłowało w tej mojej głowie, tęsknota za tymi dzieciami i się wykotłowało tłumaczył Janusz.

Decyzja Janusza wywołała ogromne poruszenie w sieci, a fani węszą spisek na "Farmie". Niektórzy internauci uważają, że to wcale nie ze względu na tęsknotę za dziećmi Janusz podjął decyzję o rezygnacji z progamu.

Janusz zdradził, dlaczego zgłosił się na "Farmę"

Emocje po najnowszym odcinku "Farmy" nie opadają, a fani cały czas nie mogą uwierzyć, że Janusz zrezygnował z programu. Uczestnik tłumaczył się, że tęskni za rodziną - chociaż jak mówił jeszcze przed rozpoczęciem show - to właśnie dla nich zgłosił do do show Polsatu. Tak mówił tuż przed rozpoczęciem nowej edycji "Farmy". Janusz mówił wprost, że wchodzi do programu po wygraną.

Oczywiście po wygraną i żeby pokazać moim dzieciaczkom, że nie trzeba się bać tylko spełniać marzenia mówił Janusz.

Zdradził również, co by zrobił, gdyby wygrał "Farmę".

Na pewno pojadę z moimi dzieciaczkami na wakacje takie żeby odpocząć i zrelaksować się słyszymy na nagraniu opublikowanym kilka tygodni temu.

Zobaczcie sami to nagranie!

Żałujecie, że Janusz zreygnowal z udziału w "Farmie"?

